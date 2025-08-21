運動雲

快訊／日本職籃B2得分王來了！　尚迪加盟新北國王

▲新北國王今日宣布前日本職籃得分王尚迪加盟。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王今（21）日宣布洋將尚迪（Chaundee Brown）加盟，新賽季他將披上16號戰袍。身高196公分、體重98公斤的尚迪，以強悍對抗性與穩定外線著稱。曾效力於 NBA洛杉磯湖人與亞特蘭大老鷹，上賽季於日本B.League B2得分王殊榮。

尚迪大學生涯於Wake Forest，是球隊稱職的火力擔當。2020-21賽季轉戰Michigan後，更以高達41.9%的三分命中率，成為球隊外圍攻擊的重要角色，幫助球隊闖進該賽季NCAA八強。

2021年尚迪選擇投入NBA選秀，雖未獲中選，但同年先後獲得洛杉磯湖人及亞特蘭大老鷹親睞，開啟 NBA 生涯。在經過NBA及G League歷練後，尚迪展開海外職業生涯，足跡遍及波多黎各、加拿大、法國、德國與日本等地。上季效力B.League神戶鸛隊期間，以場均19.1分獲得B.League B2得分王頭銜，證明自己能在國際舞台持續保持高效表現。

新北國王總經理毛加恩表示，「尚迪非常符合我們球隊所需要的鋒線型球員。他的外線投射很穩定，再加上具備突破能力，以及防守上的多樣性。這幾年挑戰海外職籃，他都有不錯的表現，在日本也有得分王的肯定。尚迪是擅長打無球體系的球員，不佔太多球權，卻能有效發揮，正好符合我們對鋒線洋將的需求。」

關鍵字： 尚迪日本職籃新北國王TPBL台籃

