快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

▲PLG職籃全新第4隊出爐，洋基工程正式加入。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

稍早正式公布高雄鋼鐵人解散退出後，PLG職籃21日中午終於宣布全新「第4隊」到來，謠傳多時的洋基工程正式成軍，預計將落腳新竹市。這也代表原本僅剩3隊的PLG職籃，新賽季預料將如期開打。目前傳出球隊高機率由前台鋼獵鷹GM錢韋成擔任總經理、總教練人選極可能將是前中信特攻主帥李逸驊。

在鋼鐵人早已「名存實亡」，PLG職籃又與TPBL職籃就合併、合作討論連續兩年破局情況下，僅存3隊的PLG陣營，為了找到第4隊續存台灣籃壇，可說是大費周章，除了持續尋找國內企業組軍外，甚至也向海外球隊探詢加入聯盟可能性，據傳包括澳門、菲律賓都曾有球隊受到徵詢。

最終，洋基工程正式成為PLG職籃全新第4隊，PLG聯盟公告如下：

P. LEAGUE+ 今日（08/21）宣佈，洋基工程（6691）以洋基運動育樂申請加盟PLG，經過聯盟常務理事會正式通過，未來洋基工程將以正派、健康的組建原則籌組球隊。

PLG 感謝洋基工程經內部經審慎評估後，認同 PLG 的品牌價值，願意攜手與聯盟內現有球隊共同努力持續為台灣職業籃球建立穩定的平台。

▲前中信特攻主帥李逸驊，有高度機率成為洋基工程總教練。（圖／記者林敬旻攝）