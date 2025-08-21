運動雲

>

渣打台北公益馬拉松　運動型男修杰楷領跑全新11K挑戰組

▲2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日盛大開跑，「運動型男」修杰楷擔任活動大使。（圖／渣打馬提供）

▲2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日盛大開跑，「運動型男」修杰楷擔任活動大使。（圖／渣打馬提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日盛大開跑，預計吸引2萬6千名跑者共襄盛舉，一同為公益而奔馳。這項賽事素有「最FUN馬拉松」之稱，不僅在跑者心中具備高度公益精神，同時兼具國際標準、專業賽道與時尚元素。活動現場也邀請到「運動型男」修杰楷擔任活動大使，並親自投入訓練準備挑戰2026年新增的11K組別。

賽前，主辦單位自1月8日起也將舉辦為期三天的運動博覽會，融合運動、健康、永續和公益等多元主題，為參賽者帶來完整的賽事體驗，同時也希望藉此支持弱勢族群與青年發展，創造社會正向改變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年賽事最大亮點之一，是首次納入「亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽」，成為台灣規模最大的指定資格賽。自2026年起，跑者無需遠赴海外，即可透過這場賽事爭取分齡世界排名，進而有機會登上國際分齡總決賽舞台。

這個專為40歲以上族群設計的分齡賽事系統，鼓勵中壯年持續挑戰自我，並以個人年度最佳成績參與全球排名，表現優異者將獲邀參加國際決賽。

中華民國路跑協會秘書長陳華恒指出，能讓渣打臺北公益馬拉松成為亞培分齡世界冠軍資格賽，展現了台灣賽事品質與國際接軌的成果。他強調：「這項分齡制度的導入，不僅肯定了台灣跑者的實力，也能提升賽事吸引力，讓台灣在亞洲長跑圈更具能見度。」

活動現場也邀請到「運動型男」修杰楷擔任活動大使，並親自投入訓練準備挑戰2026年新增的11K組別。修杰楷表示，除了自身熱愛運動，更看重賽事的永續與公益理念，「渣打馬一直是台灣最國際化、最公益、最專業的馬拉松，邀請大家一起挑戰11K！」

此外，樂天啦啦隊長曲曲與隊友沈珈妤、李昀也到場，以多元穿搭展現賽衣時尚，並帶來熱力舞蹈為賽事暖身，預告明年將再次到場應援，為跑者加油打氣。

▲2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日盛大開跑，「運動型男」修杰楷擔任活動大使。（圖／渣打馬提供）

關鍵字： 渣打台北公益馬拉松路跑修杰楷渣打馬

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋傳將接任運動部部長　林鴻道大讚：有助政策推展

李洋傳將接任運動部部長　林鴻道大讚：有助政策推展

李洋傳接運動部部長　被點名是次長的鄭世忠：只有你們知道

李洋傳接運動部部長　被點名是次長的鄭世忠：只有你們知道

快訊／前PLG年度第一隊悍將　成力煥加盟富邦勇士任助理教練

快訊／前PLG年度第一隊悍將　成力煥加盟富邦勇士任助理教練

快訊／日本職籃B2得分王來了！　尚迪加盟新北國王

快訊／日本職籃B2得分王來了！　尚迪加盟新北國王

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

「幹籃哥」掛保證！　葛瑞芬：弗拉格是我看過進NBA前最全面球員

「幹籃哥」掛保證！　葛瑞芬：弗拉格是我看過進NBA前最全面球員

台北城市盃拳擊賽　吳詩儀陪練員邱智琳將爭冠

台北城市盃拳擊賽　吳詩儀陪練員邱智琳將爭冠

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

熱門新聞

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式解散　鋼鐵人退出PLG職籃

2PLG第4隊洋基工程　李逸驊有望成主帥

3奧運金牌名將李洋　傳接運動部長

4鄧愷威為何還能先發？ 教頭告訴你

5聯盟官網揭大谷翔平三大關鍵改變

最新新聞

1渣打台北馬拉松　修杰楷領跑11K挑戰組

2道奇Kiké睽違45天復出　敲2安1打點

3菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5

4李洋傳執掌運動部　林鴻道發聲給讚

5李洋傳接運動部部長　鄭世忠回應

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366