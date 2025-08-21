渣打台北公益馬拉松　運動型男修杰楷領跑全新11K挑戰組

▲2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日盛大開跑，「運動型男」修杰楷擔任活動大使。（圖／渣打馬提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026渣打臺北公益馬拉松將於1月11日盛大開跑，預計吸引2萬6千名跑者共襄盛舉，一同為公益而奔馳。這項賽事素有「最FUN馬拉松」之稱，不僅在跑者心中具備高度公益精神，同時兼具國際標準、專業賽道與時尚元素。活動現場也邀請到「運動型男」修杰楷擔任活動大使，並親自投入訓練準備挑戰2026年新增的11K組別。

賽前，主辦單位自1月8日起也將舉辦為期三天的運動博覽會，融合運動、健康、永續和公益等多元主題，為參賽者帶來完整的賽事體驗，同時也希望藉此支持弱勢族群與青年發展，創造社會正向改變。

今年賽事最大亮點之一，是首次納入「亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽」，成為台灣規模最大的指定資格賽。自2026年起，跑者無需遠赴海外，即可透過這場賽事爭取分齡世界排名，進而有機會登上國際分齡總決賽舞台。

這個專為40歲以上族群設計的分齡賽事系統，鼓勵中壯年持續挑戰自我，並以個人年度最佳成績參與全球排名，表現優異者將獲邀參加國際決賽。

中華民國路跑協會秘書長陳華恒指出，能讓渣打臺北公益馬拉松成為亞培分齡世界冠軍資格賽，展現了台灣賽事品質與國際接軌的成果。他強調：「這項分齡制度的導入，不僅肯定了台灣跑者的實力，也能提升賽事吸引力，讓台灣在亞洲長跑圈更具能見度。」

活動現場也邀請到「運動型男」修杰楷擔任活動大使，並親自投入訓練準備挑戰2026年新增的11K組別。修杰楷表示，除了自身熱愛運動，更看重賽事的永續與公益理念，「渣打馬一直是台灣最國際化、最公益、最專業的馬拉松，邀請大家一起挑戰11K！」

此外，樂天啦啦隊長曲曲與隊友沈珈妤、李昀也到場，以多元穿搭展現賽衣時尚，並帶來熱力舞蹈為賽事暖身，預告明年將再次到場應援，為跑者加油打氣。