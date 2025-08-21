運動雲

台北城市盃拳擊邀請賽　張薰芸、唐德容雙金牌到手

▲「大紅」 教練張薰芸(右)成功打敗東京選手奪金、代表桃園市出賽的唐德容（右）成功打下女子65公斤級金牌、大會代言人吳詩儀的陪練員邱智琳(左)以0比3負於東京奧運銅牌的並木月海。（圖／北市體育局提供）

▲「大紅」 教練張薰芸(右)成功打敗東京選手奪金。（圖／北市體育局提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台北城市盃拳擊邀請賽今（21日）在台北體育館展開第三天賽事，焦點落在女子組金牌戰。東京代表隊表現突出，包下三面金牌，包括奧運選手原田周大與並木月海皆成功奪金。其中，台灣女將也有亮眼成績，唐德容（桃園市）及張薰芸（台北市）分別在65公斤及75公斤級摘下金牌。

賽事一開始就氣氛高漲，女子54公斤級金牌戰由吳詩儀的陪練員邱智琳對上東京奧運銅牌得主並木月海。邱智琳雖有身高優勢，首回合落後，第二回合一度追回分數，但第三回合遭主審扣分，最終以0比3惜敗，獲得銀牌。賽後邱智琳表示，「打得還可以，不會有遺憾。雖然這次沒贏，下次再努力！」

並木月海則說，「暌違兩年再戰，開賽有些緊張，但打得不錯。比賽結束只想吃水果剉冰。」她也肯定邱智琳的實力，認為是值得關注的對手。

▲「大紅」 教練張薰芸(右)成功打敗東京選手奪金、代表桃園市出賽的唐德容（右）成功打下女子65公斤級金牌、大會代言人吳詩儀的陪練員邱智琳(左)以0比3負於東京奧運銅牌的並木月海。（圖／北市體育局提供）

▲代表桃園市出賽的唐德容（右）成功打下女子65公斤級金牌。（圖／北市體育局提供）

台灣在女子組表現搶眼，唐德容在65公斤級決賽面對新加坡南亞運動會國手秀月，堅持強攻風格，三回合後以4比1贏得勝利。

唐德容過去曾是田徑標槍好手，目前仍與憂鬱症奮戰。她坦言，「這種拳風來自田徑累積的自信。希望這面金牌能讓教練更有信心，我的夢想是和奧運選手一樣刺上五環。」

地主選手張薰芸則在75公斤級決賽碰上日本國手笠原直子，三回合穩定發揮，以5比0完勝。她表示，「表現算勉強及格，以前比賽會緊張，這次沒有。」張薰芸曾因腦傷休息三年，轉任拳擊教練，復出後終於在城市盃拿下金牌。她透露未來想挑戰更高層級賽事，但也捨不得離開指導的選手。

男子組方面，屏東市選手葉昊在55公斤級四強戰以5比0擊敗韓國龍仁市姜敏俊，挺進金牌賽。葉昊來自拳擊世家，賽後自評80分，並感謝家人鼓勵他度過低潮。

男子65公斤級則上演陪練員對決，林囿和李承威前兩回合各有勝負，第三回合由李承威以4比1險勝。他表示，升級65公斤後體能明顯下滑，明天將與韓國高陽選手金智勳爭奪金牌。

▲「大紅」 教練張薰芸(右)成功打敗東京選手奪金、代表桃園市出賽的唐德容（右）成功打下女子65公斤級金牌、大會代言人吳詩儀的陪練員邱智琳(左)以0比3負於東京奧運銅牌的並木月海。（圖／北市體育局提供）

▲會代言人吳詩儀的陪練員邱智琳(左)以0比3負於東京奧運銅牌的並木月海。（圖／北市體育局提供）

