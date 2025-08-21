鋼鐵人解散曾想改賣香水　劉彥廷重返戰神充滿鬥志

▲一度考慮改經營香水事業，劉彥廷重返戰神效力。（圖／台北台新戰神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神21日宣布，簽下196公分前鋒劉彥廷，過去他職業生涯首季就曾效力戰神，隨後轉戰PLG職籃高雄鋼鐵人，上季結束後，鋼鐵人解散一度讓劉彥廷萌生退意不再打球，準備開店經營香水事業，但戰神球團的一通電話，讓劉彥廷決定續拚職籃路。

劉彥廷自2023-24賽季開啟職業生涯，先後效力兩大職籃聯盟的戰神與鋼鐵人，以體格與拚勁著稱的他，上賽季PLG期間對上桃園璞園領航猿曾單場攻下18分。

台新育樂總經理林祐廷指出，劉彥廷擁有優異的體格條件，在場上總是展現積極態度，且對戰神體系相當熟悉，「於去年合約期滿後持續在職業舞台歷練，如今回歸，相信能為團隊帶來幫助。」

今年賽季結束後，劉彥廷一度與家人討論不再打球，準備開店經營香水事業，就在考慮轉換人生跑道時，他突然接到球團的電話，於是再次北上隨隊訓練。

他形容這段心境轉折，「這通電話真的很突然，就像愛情來了一樣，沒有想太多，決定全力以赴。」回到熟悉的團隊，隊友們立刻給予熱情回應，孫思堯打趣喊著「鳳還巢」，讓他很快感受到團隊的親切氛圍。

離隊後他仍與「小台」黃聰翰保持聯繫，結束鋼鐵人的合約後，小台曾提醒他要多到其他球隊探詢機會、維持訓練並保持狀態；如今再度成為隊友，小台也送上祝福表示，「把握機會，一起努力。」

再次踏上職業舞台讓劉彥廷充滿鬥志，但隻身北上少了家人陪伴，心裡仍有些空虛。他感謝老婆第一時間的支持，「她覺得我能繼續打球是最棒的事。」至於新賽季目標，他並沒有設定太多，只希望保持健康，把握這難得的機會，「上了場，就要全力以赴，把自己的工作做好。」



