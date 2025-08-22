2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

▲「2025年CURRY BRAND ASIA TOUR」日前正式落幕。（圖／UA提供）

運動品牌UNDER ARMOUR於本週舉辦「2025年CURRY BRAND ASIA TOUR」，NBA金州勇士超人氣球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）親自領軍與弟弟小柯瑞（Seth Curry）、NCAA女子籃球員福德（Azzi Fudd）迎來亞洲首度登場的Curry Camp，柯瑞也親自指導來自台灣的好手王威翔、張家瑄。

本次行程將頂尖運動員培訓與粉絲互動完美結合，創造前所未有的混合式體驗，串連亞洲各地的年輕籃球愛好者，加深品牌與當地粉絲的連結。

▲2025柯瑞亞洲行，親指導王威翔、張家瑄。（圖／UA提供）

Curry Camp作為巡迴之旅的核心，首度擴展至亞洲，為亞洲地區的明日籃球之星注入養分與動力。學員集結亞洲各國三十多位頂尖好手，包含首位Currry Brand 中國簽約選手朱正，兩位台灣年輕好手台灣藝大主力後衛王威翔、中華電信女籃前鋒張家瑄獲邀參加。

在三天的訓練營中，兩人也多次親授柯瑞教學指導。此外，本次訓練營兩位台灣球員也搶先實著「CURRY SERIES 7」與「FOX 2」球鞋，體驗其前所未有的速度、穩定與敏捷，即日起兩雙CURRY BRAND籃球鞋將在台發售。

▲2025柯瑞亞洲行，帶著弟弟小柯瑞與大學女籃新星福德同行。（圖／UA提供）