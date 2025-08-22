運動雲

>

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

▲2025柯瑞亞洲行，親指導王威翔、張家瑄。（圖／UA提供）

▲「2025年CURRY BRAND ASIA TOUR」日前正式落幕。（圖／UA提供）

記者杜奕君／綜合報導

運動品牌UNDER ARMOUR於本週舉辦「2025年CURRY BRAND ASIA TOUR」，NBA金州勇士超人氣球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）親自領軍與弟弟小柯瑞（Seth Curry）、NCAA女子籃球員福德（Azzi Fudd）迎來亞洲首度登場的Curry Camp，柯瑞也親自指導來自台灣的好手王威翔、張家瑄。

本次行程將頂尖運動員培訓與粉絲互動完美結合，創造前所未有的混合式體驗，串連亞洲各地的年輕籃球愛好者，加深品牌與當地粉絲的連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2025柯瑞亞洲行，親指導王威翔、張家瑄。（圖／UA提供）

▲2025柯瑞亞洲行，親指導王威翔、張家瑄。（圖／UA提供）

Curry Camp作為巡迴之旅的核心，首度擴展至亞洲，為亞洲地區的明日籃球之星注入養分與動力。學員集結亞洲各國三十多位頂尖好手，包含首位Currry Brand 中國簽約選手朱正，兩位台灣年輕好手台灣藝大主力後衛王威翔、中華電信女籃前鋒張家瑄獲邀參加。

在三天的訓練營中，兩人也多次親授柯瑞教學指導。此外，本次訓練營兩位台灣球員也搶先實著「CURRY SERIES 7」與「FOX 2」球鞋，體驗其前所未有的速度、穩定與敏捷，即日起兩雙CURRY BRAND籃球鞋將在台發售。

▲2025柯瑞亞洲行，親指導王威翔、張家瑄。（圖／UA提供）

▲2025柯瑞亞洲行，帶著弟弟小柯瑞與大學女籃新星福德同行。（圖／UA提供）

關鍵字： 柯瑞勇士NBA咖哩大神勇士Stephen Curry王威翔張家瑄CURRY BRAND

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

快訊／湊齊4隊的PLG職籃9月2日選秀　新軍洋基工程將有「狀元籤」

快訊／湊齊4隊的PLG職籃9月2日選秀　新軍洋基工程將有「狀元籤」

台北城市盃拳擊邀請賽　張薰芸、唐德容雙金牌到手

台北城市盃拳擊邀請賽　張薰芸、唐德容雙金牌到手

鋼鐵人解散曾想改賣香水　劉彥廷重返戰神充滿鬥志

鋼鐵人解散曾想改賣香水　劉彥廷重返戰神充滿鬥志

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

渣打台北公益馬拉松　運動型男修杰楷領跑全新11K挑戰組

渣打台北公益馬拉松　運動型男修杰楷領跑全新11K挑戰組

李洋傳將接任運動部部長　林鴻道大讚：有助政策推展

李洋傳將接任運動部部長　林鴻道大讚：有助政策推展

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

3鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢

4《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作！

5富邦悍將簽下9名新秀！1投變「空氣」

最新新聞

1樂天9比0完封統一！

2宋晟睿雙響破後勁神話！兄弟4:3台鋼

3中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

4張進德竟是生涯首盜：沒出局就是貢獻

5林家鋐家鄉敲首轟　洪總嚴格鞭策

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366