山本由伸、佐佐木朗希征戰WBC仍未定　羅伯斯坦言「現實上不容易」

▲道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）談及球隊傷兵狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts） 5日登上ABEMA專訪節目《早安羅伯斯》，談到明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC），首度明確回應山本由伸、佐佐木朗希是否參賽的可能性。

目前僅有大谷翔平已於上月透過個人社群宣布確定披上日本隊戰袍參戰，山本與佐佐木則尚未定案。對此，羅伯斯坦言，「如果是投手的話，這件事就比較困難。」並進一步指出，「如果朗希真的在WBC登板，我會很驚訝。」

他進一步說明原因，「朗希是剛從傷勢中復出，要過早進入先發投手的調整其實很困難。」佐佐木本季因右肩夾擠長期缺陣，即便季末曾短暫以牛棚投手身分登板，下一季仍預計回歸先發輪值。若要參加WBC，勢必要提前加快調整節奏，現實上並不容易。

至於山本由伸，羅伯斯也認為「對由伸來說同樣困難」，並指出「過去兩年他投了非常多球，我們明年也期待他能扛下同樣的責任。」他強調，「如果沒有好好休息，球季中的表現將會受到影響。」包括在世界大賽中多次「中0日」登板，從開季一路到季後賽全面運轉的山本，也需要充分休養，才能在新賽季延續高水準表現。

羅伯斯接著表示，「現在還不知道結果如何，但我必須和由伸、朗希好好談談。我知道這對他們、對日本來說，都是非常重要的大賽，但我最想做的，是保護他們的健康。」他強調，「最重要的是他們要保持健康，明年能為球隊投出好表現，而且是明年之後的每一年。」

關鍵字： WBC山本由伸佐佐木朗希大谷翔平棒球

