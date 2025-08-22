運動雲

快訊／湊齊4隊的PLG職籃9月2日選秀　新軍洋基工程將有「狀元籤」

▲PLG職籃將於9月2日進行新人選秀會，新軍洋基工程將握有「狀元籤」。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

昨（21日）天終於湊齊第4隊「洋基工程」，確定新賽季能如期開打的PLG職籃，今日火速公布2025年新人選秀會報名辦法，正式選秀會日期訂在9月2日正式舉辦。剛剛成立加入的洋基工程，將握有首輪第1順位「狀元籤」，2、3輪也將在第1順位進行選秀，後續依序為獵鷹、勇士、領航猿。

PLG職籃公告如下：

P. LEAGUE+ 今日（08/22）公佈2025年新人選秀會報名辦法，報名日期從08/22中午12:00開始至08/26下午17:00報名截止，選秀會日期訂在09/02，P. LEAGUE+ 官方YouTube頻道將會進行直播。

欲參加選秀者，應於今年12月31日前年滿19歲，但曾註冊大專籃球聯賽之在學學生，則應於今年8月31日前年滿21歲，或完成大三以上之學業。（註：UBA視為本土球員且持有台灣身分證者即視為本土）。另外，球員需具有下列各款資格之一，始得參與新人選秀會：
(1) 曾註冊於臺灣地區之高中籃球甲級聯賽或大專籃球聯賽公開一級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之聯繫方式。
(2) 曾註冊於臺灣地區之大專籃球聯賽公開二級之本土球員，或於前述聯賽連續註冊滿二學年以上之外籍生球員，並檢附教練之推薦函。
(3) 曾註冊於海外地區之同等學生籃球聯賽，並檢附教練或聯盟之推薦函。
(4) 不符合前述第(1)至(3)之資格者，則須檢附本聯盟所屬球團之教練、總經理或領隊之推薦函。

至於選秀順序的部分，按照聯盟規章，新球隊之選秀順序將安排在前一球季名次最低球團之前，因此，本次新人選秀會選秀輪次及順位表如下：

▲PLG職籃將於9月2日進行新人選秀會，新軍洋基工程將握有「狀元籤」。（圖／PLG提供）

PLG 2025年新人選秀會的視覺設計理念：

水是生命的起源，代表著淬鍊的開始
光引領著前方和希望
原本透明的水，需要光的折射才能被看見 光也因為水，產生了眾多不同面貌 每一滴水乘載了夢想，每一道光也投射出希望 PLG DRAFT即是一場水與光的交會 它不只是起點，也是屬於彼此成長的共鳴 也希望每個潛藏在水中的可能，都能因為這道光而逐漸清晰。

▲PLG職籃將於9月2日進行新人選秀會，新軍洋基工程將握有「狀元籤」。（圖／PLG提供）
 

