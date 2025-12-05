為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）連續1297場例行賽得分上雙紀錄在今（5）日畫下句點，這項延續了18年的壯舉，未來恐怕也無人能破。這場作客暴龍的比賽，詹皇最後時刻選擇突破、吸引防守，把球分給外線有空檔的八村壘，對方終場前0.3秒命中三分絕殺。賽後詹皇表示，自己只是以正確的方式打球。

▲詹姆斯突破吸引包夾後妙傳，助攻八村壘命中絕殺三分。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹姆斯此役手感冰冷，17投僅4中，在比賽即將結束之際，他的得分還未上雙，這意味著他保有的連1297場例行賽單場至少攻下10分的歷史紀錄將告終；儘管如此，他最後時刻依舊展現無私本色，突破吸引包夾後把球傳給八村壘出手致勝三分，湖人終場以123比120帶走勝利。

八村賽後透露，詹姆斯在進攻前就告訴他，「最後一球會傳到我這裡。」結果他也不負所託，投進全場最重要的一擊，成了致勝功臣之一。

詹姆斯自2007年起從未在例行賽單場得分跌破雙位數，這段橫跨18年的歷史紀錄，被視為NBA最不可能被改寫的壯舉之一。面對這項成就終止，詹皇淡然以對，「沒有感覺，我們贏球了。」他更強調，自己始終堅持同樣的原則，「不論勝負，我總是做出正確的選擇……那是我從小被教導的方式，也是我一直以來打球的方式。」

談到最後一擊的處理，詹姆斯再次展現他身為球隊「大腦」的沉穩，「就是照著正確的方式打球。你永遠要做正確的選擇。……我整個生涯都是這樣做的。這件事連一秒也不需要猶豫。」

儘管得分紀錄終結，但這一晚更突顯了他身為領袖的價值，以團隊勝利為唯一優先。在即將滿41歲的年紀，詹姆斯仍以全能身手繼續影響勝負，此役雖僅8分進帳，但送出11助攻、6籃板，正是他「連得分低迷都能用其他方式贏球」的最佳體現。

▲八村壘賽後透露，詹姆斯提前告訴他會把最後一擊交給他。（圖／達志影像／美聯社）