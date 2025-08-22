帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

▲中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠頒發感謝狀給雲豹能源雲豹能源永續長暨發言人張建偉。（圖／中華帕總提供）

記者杜奕君／綜合報導

去年在巴黎帕拉林匹克運動會，中華代表隊勇奪3面銀牌和2面銅牌，創下近四屆以來最佳成績，總獎牌數也排名隊史第三。為了進一步強化中華帕拉林匹克總會的資源與影響力，雲豹能源科技股份有限公司於6月與帕總簽訂贊助合約，承諾捐贈新台幣30萬元。

這筆資金未來將專款用於帕運選手的訓練、參與國際賽事及推廣身心障礙運動等相關活動，期望協助選手提升競技水準並擴大帕拉運動在台灣的影響力。帕總也於22日特別頒發感謝狀給雲豹能源，表達謝意。

雲豹能源永續長暨發言人張建偉表示，公司自創立以來即積極耕耘公益、教育及體育領域，這已成為企業文化的一部分。他指出，運動不僅能提升國人對體育的重視，也能結合教育、公益甚至綠能領域，共同推動社會向前。他說，「我們希望透過運動，激發更多正向能量，也讓大家看到不同領域的結合可能性。」

張建偉進一步提到，運動員除了能力之外，更重要的是具備堅強的心態和意志。他肯定帕拉林匹克總會的努力，認為這值得企業大力支持和推廣。

雲豹能源總經理趙書閔則分享，公司長期以來支持各類型運動，從創立第一年便開始贊助不同項目。她強調，企業的目標不只是營利，更希望與社會共同成長。趙書閔表示，認識帕拉運動後，深感其意義重大，期望未來能持續支持，並有更多合作機會。她舉例，輪椅籃球與一般籃球規則相近，都需要戰術和策略，若能促成交流，將激盪出新的火花。

這次雲豹能源的贊助，為中華帕拉林匹克總會注入新動力，讓選手能獲得更完善的訓練資源，有助於他們在國際賽事爭取佳績，也有助於推廣帕拉運動，讓社會看見身心障礙運動員的堅持與潛力，提升運動的社會能見度。

中華帕拉林匹克總會則感謝雲豹能源的支持，並承諾妥善運用這筆捐款，持續為台灣帕拉運動的發展努力，期盼未來能攜手雲豹能源，共同開創更精彩的體育新篇章。