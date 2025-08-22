運動雲

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

▲富邦勇士簽下具有NBA資歷的砍將古德溫。（圖／勇士提供）

▲富邦勇士簽下具有NBA資歷的砍將古德溫。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士今日宣布，正式與美國籍後衛古德溫(Archie Goodwin)簽約。現年31歲，身高196公分、91公斤，擁有多元且破壞力的得分武器，期許他的加入，能成為團隊撕裂防線的關鍵發動機，強化進攻端的威脅性，而古德溫將披上10號戰袍，與勇士一同拚戰新賽季！

古德溫於2013年投入NBA選秀，以首輪第29順位被奧克拉荷馬雷霆選中，隨後被交易至鳳凰城太陽，正式展開職業生涯。曾效力NBA鳳凰城太陽、紐奧良鵜鶘、布魯克林籃網，也曾在CBA浙江金牛、寧波火箭、江蘇龍等隊效力。

此外，古德溫也在土耳其、德國、法國、烏克蘭、以色列、波多黎各、黎巴嫩等地聯賽征戰，擁有相當豐富的國際職籃經歷。上賽季古德溫效力於CBA江蘇龍，出賽43場，場均可貢獻20.6分、5.6籃板、4.7助攻，展現出全面而穩定的進攻表現。

勇士總教練吳永仁表示，「古德溫擅長以細膩的速度與方向控制進行持球攻擊，具備極佳的空中協調性與身體控制力，他的突破技術是我們本土陣容最欠缺的環節，期待他不僅能製造更多機會給本土球員，也能與我們的中鋒形成良好化學效應，攜手團隊衝擊新賽季佳績。」
 

