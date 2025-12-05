運動雲

>

盼大谷、山本、朗希全員出戰WBC！前道奇名將：棒球需要他們

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊前終結者、生涯累積187次救援成功的名投岡耶（Eric Gagné）接受《紐約郵報》專訪時，針對明年3月將登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），公開力挺大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希3人應該一同披上國家隊戰袍參賽，並熱情闡述其重要意義。

目前日本武士隊陣中僅有大谷翔平正式表態參加，山本與佐佐木的動向依然未定。岡耶認為，3人應該全員出戰，「因為棒球需要他們，對球迷來說也會是一件非常開心的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾締造84場連續救援成功紀錄，並於2003年以後援投手之姿勇奪賽揚獎的岡耶，於2010年退休後，又在2017年以加拿大代表身分參加WBC。他回憶那段經歷表示，「那是我棒球生涯中最棒的經驗。能夠站上世界最大的舞台，代表自己的國家出賽，沒有任何事能與之相比。」

大谷、山本與佐佐木三人，曾在上屆經典賽中攜手協助日本隊重返世界第一，外界高度期待本屆再度合體。不過，道奇本季一路打到11月，成功完成世界大賽連霸，球團內外也出現「應將休養列為優先考量，為挑戰三連霸保存戰力」的聲音。

對此，岡耶依然真心期盼山本與佐佐木能夠參戰，他表示，「風險的確存在，但只要踏上球場，任何時候都伴隨風險。棒球本身的價值，永遠高於這些風險。」

無論對道奇力拚三連霸，或是日本隊尋求WBC連霸而言，山本由伸與佐佐木朗希都是關鍵戰力，兩人最終的參賽決定，備受外界高度關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

布恩領軍！洋基公布2026教練團名單　提拔菲奧里托成焦點

布恩領軍！洋基公布2026教練團名單　提拔菲奧里托成焦點

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

林岱安轉隊富邦？傳去向已定　統一獅收到回覆：明天最後確定

【未滿16歲禁IG、TikTok】澳洲社群禁令12月10日上路

熱門新聞

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

確定不投了？大谷翔平WBC專心當打者　羅伯斯：只會擔任DH

道奇賺爛！山本由伸本季價值達年薪4倍 美媒：3.25億合約太划算

徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上：我們有這樣的投手嗎？

悍將將以7年長約網羅林岱安　獅隊首度沒能留住自家自由球員

當年低估18歲大谷翔平　道奇球探認了：沒想到這麼會打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

2大谷翔平WBC不投球！羅伯斯親口證實

3道奇賺爛！山本本季價值達年薪4倍

4徐若熙超搶手！韓媒嘆連台灣都比不上

5獅隊首度沒能留住自家自由球員

最新新聞

1勇士單節僅得10分創2最慘紀錄

2前道奇名將力挺大谷三巨頭全出戰WBC

3山本、佐佐木打WBC　羅伯斯曝難度

4為勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷

5湖人勇士都想搶字母哥！格林被納入包裹

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366