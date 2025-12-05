盼大谷、山本、朗希全員出戰WBC！前道奇名將：棒球需要他們





▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

道奇隊前終結者、生涯累積187次救援成功的名投岡耶（Eric Gagné）接受《紐約郵報》專訪時，針對明年3月將登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），公開力挺大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希3人應該一同披上國家隊戰袍參賽，並熱情闡述其重要意義。

目前日本武士隊陣中僅有大谷翔平正式表態參加，山本與佐佐木的動向依然未定。岡耶認為，3人應該全員出戰，「因為棒球需要他們，對球迷來說也會是一件非常開心的事。」

曾締造84場連續救援成功紀錄，並於2003年以後援投手之姿勇奪賽揚獎的岡耶，於2010年退休後，又在2017年以加拿大代表身分參加WBC。他回憶那段經歷表示，「那是我棒球生涯中最棒的經驗。能夠站上世界最大的舞台，代表自己的國家出賽，沒有任何事能與之相比。」

大谷、山本與佐佐木三人，曾在上屆經典賽中攜手協助日本隊重返世界第一，外界高度期待本屆再度合體。不過，道奇本季一路打到11月，成功完成世界大賽連霸，球團內外也出現「應將休養列為優先考量，為挑戰三連霸保存戰力」的聲音。

對此，岡耶依然真心期盼山本與佐佐木能夠參戰，他表示，「風險的確存在，但只要踏上球場，任何時候都伴隨風險。棒球本身的價值，永遠高於這些風險。」

無論對道奇力拚三連霸，或是日本隊尋求WBC連霸而言，山本由伸與佐佐木朗希都是關鍵戰力，兩人最終的參賽決定，備受外界高度關注。