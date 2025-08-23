運動雲

>

馬刺傳奇球星「小跑車」帕克　喊話盼前進NBA執教

▲帕克（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺退役傳奇球星帕克喊話希望朝執教NBA球隊目標邁進。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

曾經率領NBA傳統勁旅「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺奪下四座NBA總冠軍、擁有「法國跑車」美譽的帕克（Tony Parker），近日接受《L’Equipe》專訪時透露，自己正積極規劃轉型成為教練，並以未來執教NBA球隊為長遠目標。

帕克自2014年結束球員生涯後，轉任法國ASVEL職業籃球隊總裁，期間成功招攬包括溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和里薩希（Zaccharie Risacher）等潛力球員。不過，他坦言開始懷念場上的刺激與訓練節奏，並認為現在是重新出發的好時機，因此決定逐步卸下管理職，投入教練培訓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前，帕克已著手修習法國DESJEPS（青年與體育高等國家文憑）及DEPB（職業籃球教練文憑），預計將於2026年5月取得相關資格。他強調，雖然NBA教練不一定要求這些學歷，但自己希望透過進修累積更多專業能力，為未來執教之路鋪路。

在正式決定踏上教練旅程前，帕克曾向昔日恩師波波維奇（Gregg Popovich）請益，並於去年重返馬刺，參與球隊訓練長達一週以上，深入體驗教練團的工作環境。此外，法國足球名將席丹（Zinedine Zidane）與亨利（Thierry Henry）也紛紛給予鼓勵，讓他更堅定投入教練領域的決心。

帕克透露，已經有數支球隊主動聯繫他提出邀約，但他希望先完成學業再考慮未來去向。被問到是否有意執教法國國家隊時，他並未排除可能性，只表示自己與現任總教練弗雷迪（Freddy Fauthoux）交情深厚，現在則專注於完成手邊的學業與規劃。

帕克球員時期是馬刺「GDP」黃金組合的重要成員，生涯累積4座總冠軍、1次總決賽MVP及6度入選全明星賽。如今，帕克準備以教練新身份重返NBA舞台，持續在籃球界寫下屬於自己的新篇章。

關鍵字： NBA馬刺帕克Tony Parker

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黃琮豪把冠軍留台灣　台塑盃男網賽雙打封王

黃琮豪把冠軍留台灣　台塑盃男網賽雙打封王

台中電競嘉年華開打 　活動大使苔苔化身春麗熱力開戰

台中電競嘉年華開打 　活動大使苔苔化身春麗熱力開戰

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

庫明加續約談判陷僵局　勇士看上鵜鶘主力前鋒墨菲三世

庫明加續約談判陷僵局　勇士看上鵜鶘主力前鋒墨菲三世

奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

熱門新聞

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

馬刺傳奇球星「小跑車」帕克　喊話盼前進NBA執教

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣3比0擊退日本　二連霸奪第8冠

2FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

3陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

4不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

5威能帝連9場優質先發　只有2勝也笑了

最新新聞

1不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

2FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

3陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

4馬刺傳奇球星帕克　盼前進NBA執教

5威能帝連9場優質先發　只有2勝也笑了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366