馬刺傳奇球星「小跑車」帕克　喊話盼前進NBA執教

▲馬刺退役傳奇球星帕克喊話希望朝執教NBA球隊目標邁進。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

曾經率領NBA傳統勁旅「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺奪下四座NBA總冠軍、擁有「法國跑車」美譽的帕克（Tony Parker），近日接受《L’Equipe》專訪時透露，自己正積極規劃轉型成為教練，並以未來執教NBA球隊為長遠目標。

帕克自2014年結束球員生涯後，轉任法國ASVEL職業籃球隊總裁，期間成功招攬包括溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和里薩希（Zaccharie Risacher）等潛力球員。不過，他坦言開始懷念場上的刺激與訓練節奏，並認為現在是重新出發的好時機，因此決定逐步卸下管理職，投入教練培訓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前，帕克已著手修習法國DESJEPS（青年與體育高等國家文憑）及DEPB（職業籃球教練文憑），預計將於2026年5月取得相關資格。他強調，雖然NBA教練不一定要求這些學歷，但自己希望透過進修累積更多專業能力，為未來執教之路鋪路。

在正式決定踏上教練旅程前，帕克曾向昔日恩師波波維奇（Gregg Popovich）請益，並於去年重返馬刺，參與球隊訓練長達一週以上，深入體驗教練團的工作環境。此外，法國足球名將席丹（Zinedine Zidane）與亨利（Thierry Henry）也紛紛給予鼓勵，讓他更堅定投入教練領域的決心。

帕克透露，已經有數支球隊主動聯繫他提出邀約，但他希望先完成學業再考慮未來去向。被問到是否有意執教法國國家隊時，他並未排除可能性，只表示自己與現任總教練弗雷迪（Freddy Fauthoux）交情深厚，現在則專注於完成手邊的學業與規劃。

帕克球員時期是馬刺「GDP」黃金組合的重要成員，生涯累積4座總冠軍、1次總決賽MVP及6度入選全明星賽。如今，帕克準備以教練新身份重返NBA舞台，持續在籃球界寫下屬於自己的新篇章。