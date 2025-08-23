運動雲

>

黃琮豪把冠軍留台灣　台塑盃男網賽雙打封王

▲台灣好手黃琮豪與日本搭檔市川泰誠攜手在本屆台塑盃男網賽雙打封王。（圖／台塑盃提供）

▲台灣好手黃琮豪與日本搭檔市川泰誠攜手在本屆台塑盃男網賽雙打封王。（圖／台塑盃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台塑盃國際男子職業網球錦標賽23日男子雙打決賽，台灣好手黃琮豪與日本搭檔市川泰誠攜手奪冠，不僅成功將冠軍留在台灣，也是個人睽違兩年再度於台塑盃雙打賽事封王。黃琮豪昨日在單打四強不敵南韓選手權純雨，完成一場甜蜜復仇，更終結韓國組合的11連勝之勢，同時讓權純雨無緣爭取本週雙料冠軍。

單打決賽陣容出爐，澳洲第六種子斯威尼（Dane Sweeny）對決韓國好手權純雨（Soonwoo Kwon），斯威尼目前單打14連勝，將挑戰三連冠，權純雨則是單打9連勝，將挑戰二連冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

單打四強賽，日本第二種子今村昌倫（Masamichi Imamura）對決澳洲第六種子斯威尼（Dane Sweeny），首盤斯威尼雖然在第四局先遭到破發，以1比3落後，隨後三度破發成功，反而連下五局，以6比3搶下第一盤。次盤斯威尼於關鍵第八局破發成功，最終就以6比3、6比3贏得勝利。

斯威尼本週以一盤未失的火熱狀態，勇闖單打決賽，同時也是他在ITF巡迴賽單打賽事14連勝，過去兩站賽事收穫二連冠，週日將挑戰單打三連冠。

斯威尼賽後表示，這是他生涯首度來到台灣參賽，雖然氣候濕熱，但由於平時在澳洲的訓練環境相近，因此僅花費短時間便成功適應。展望明日將挑戰個人生涯最長連勝紀錄及單打三連冠，斯威尼強調自己不會過度設想，將以平常心應戰，盡全力發揮個人最佳表現。

另一場單打四強賽，韓國好手權純雨（Soonwoo Kwon）面對日本第七種子、2019年台塑盃男單冠軍德田廉大（Renta Tokuda），權純雨曾是世界百大高手，月初剛結束的泰國站賽事更是勇奪雙料冠軍好成績，整體近況絕佳，權純雨首盤僅花21分鐘，三度破發，以6-0送出鴨蛋，次盤更是在第六和第八局兩度破發成功，最終以6比0、6比2，僅花63分鐘就強勢取得決賽門票。

壓軸的雙打決賽，地主希望黃琮豪攜手日本市川泰誠（Taisei Ichikawa），名列賽會頭號種子，迎戰第四種子「韓國組合」權純雨（Soonwoo Kwon）和鄭允成（Yunseong Chung）。

「韓國組合」在近期雙打賽事中狀態絕佳，不僅拿下二連冠和11連勝，本週更是扮演臺將殺手，前三輪連續擊敗臺灣選手，黃琮豪在昨日單打八強戰也不敵權純雨。

開賽雙方持續互保，直到5比5互相破發進入搶七，黃琮豪和搭檔一度陷入3比6落後，不過兩人展現強大的抗壓性，化解三個盤末點，甚至連下5分，以7比6(6)搶下第一盤。

然而第二盤黃琮豪和搭檔在第五局遭到破發，以4比6讓出。決勝第三盤搶十，黃琮豪和搭檔雖然一度以4比6落後，但兩人即時穩住陣腳，接下來僅丟掉一分，打出一波連下四分的攻勢，最終以7比6(6), 4比6, 10比7，鏖戰1小時49分鐘，成功把冠軍留在台灣，同時也是黃琮豪個人睽違兩年再度於台塑盃雙打賽事封王。

黃琮豪昨日在單打八強賽不敵權純雨，今日於雙打決賽成功完成「甜蜜復仇」，賽後他直言，因為前一天在單打已經感受到對手快速的節奏與沉重的球質，讓他得以提前適應，並做好應對準備，最終在雙打決賽中順利拿下勝利。

近期黃琮豪在雙打賽場表現亮眼，世界排名更刷新個人生涯新高，首度突破前兩百大關。對於這項里程碑，他笑說，「我會更努力，把世界排名繼續往上提升。」

▲台灣好手黃琮豪與日本搭檔市川泰誠攜手在本屆台塑盃男網賽雙打封王。（圖／台塑盃提供）

▲台塑盃男網賽雙打冠、亞軍組合獲頒獎項。（圖／台塑盃提供）

關鍵字： 黃琮豪台塑盃男網賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台中電競嘉年華開打 　活動大使苔苔化身春麗熱力開戰

台中電競嘉年華開打 　活動大使苔苔化身春麗熱力開戰

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

庫明加續約談判陷僵局　勇士看上鵜鶘主力前鋒墨菲三世

庫明加續約談判陷僵局　勇士看上鵜鶘主力前鋒墨菲三世

奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

快訊／湊齊4隊的PLG職籃9月2日選秀　新軍洋基工程將有「狀元籤」

快訊／湊齊4隊的PLG職籃9月2日選秀　新軍洋基工程將有「狀元籤」

【泰格與雪兒】抓包閨密

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

曾昱磬再見雙殺遭球迷飆三字經　台鋼嚴正聲明：已存證必要時提告

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2美球評砲轟道奇　過度保護大谷

3李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

4大谷翔平復活　館山昌平驚嘆異常之處

5張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽

最新新聞

1陳重廷一壘今年才加練　想挑戰外野

2鳥谷敬有望來台客座教練？

3鳥谷敬盛讚新莊氛圍如大聯盟

4豊暐蹲捕逐漸展現穩定性　鋒總有話要說

5凱樂不急831開箱　霸姆德命運成焦點

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

水彈女神權恩妃現身大巨蛋　熱舞《Crazy In Love》全場嗨翻

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366