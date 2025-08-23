黃琮豪把冠軍留台灣　台塑盃男網賽雙打封王

▲台灣好手黃琮豪與日本搭檔市川泰誠攜手在本屆台塑盃男網賽雙打封王。（圖／台塑盃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台塑盃國際男子職業網球錦標賽23日男子雙打決賽，台灣好手黃琮豪與日本搭檔市川泰誠攜手奪冠，不僅成功將冠軍留在台灣，也是個人睽違兩年再度於台塑盃雙打賽事封王。黃琮豪昨日在單打四強不敵南韓選手權純雨，完成一場甜蜜復仇，更終結韓國組合的11連勝之勢，同時讓權純雨無緣爭取本週雙料冠軍。

單打決賽陣容出爐，澳洲第六種子斯威尼（Dane Sweeny）對決韓國好手權純雨（Soonwoo Kwon），斯威尼目前單打14連勝，將挑戰三連冠，權純雨則是單打9連勝，將挑戰二連冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

單打四強賽，日本第二種子今村昌倫（Masamichi Imamura）對決澳洲第六種子斯威尼（Dane Sweeny），首盤斯威尼雖然在第四局先遭到破發，以1比3落後，隨後三度破發成功，反而連下五局，以6比3搶下第一盤。次盤斯威尼於關鍵第八局破發成功，最終就以6比3、6比3贏得勝利。

斯威尼本週以一盤未失的火熱狀態，勇闖單打決賽，同時也是他在ITF巡迴賽單打賽事14連勝，過去兩站賽事收穫二連冠，週日將挑戰單打三連冠。

斯威尼賽後表示，這是他生涯首度來到台灣參賽，雖然氣候濕熱，但由於平時在澳洲的訓練環境相近，因此僅花費短時間便成功適應。展望明日將挑戰個人生涯最長連勝紀錄及單打三連冠，斯威尼強調自己不會過度設想，將以平常心應戰，盡全力發揮個人最佳表現。

另一場單打四強賽，韓國好手權純雨（Soonwoo Kwon）面對日本第七種子、2019年台塑盃男單冠軍德田廉大（Renta Tokuda），權純雨曾是世界百大高手，月初剛結束的泰國站賽事更是勇奪雙料冠軍好成績，整體近況絕佳，權純雨首盤僅花21分鐘，三度破發，以6-0送出鴨蛋，次盤更是在第六和第八局兩度破發成功，最終以6比0、6比2，僅花63分鐘就強勢取得決賽門票。

壓軸的雙打決賽，地主希望黃琮豪攜手日本市川泰誠（Taisei Ichikawa），名列賽會頭號種子，迎戰第四種子「韓國組合」權純雨（Soonwoo Kwon）和鄭允成（Yunseong Chung）。

「韓國組合」在近期雙打賽事中狀態絕佳，不僅拿下二連冠和11連勝，本週更是扮演臺將殺手，前三輪連續擊敗臺灣選手，黃琮豪在昨日單打八強戰也不敵權純雨。

開賽雙方持續互保，直到5比5互相破發進入搶七，黃琮豪和搭檔一度陷入3比6落後，不過兩人展現強大的抗壓性，化解三個盤末點，甚至連下5分，以7比6(6)搶下第一盤。

然而第二盤黃琮豪和搭檔在第五局遭到破發，以4比6讓出。決勝第三盤搶十，黃琮豪和搭檔雖然一度以4比6落後，但兩人即時穩住陣腳，接下來僅丟掉一分，打出一波連下四分的攻勢，最終以7比6(6), 4比6, 10比7，鏖戰1小時49分鐘，成功把冠軍留在台灣，同時也是黃琮豪個人睽違兩年再度於台塑盃雙打賽事封王。

黃琮豪昨日在單打八強賽不敵權純雨，今日於雙打決賽成功完成「甜蜜復仇」，賽後他直言，因為前一天在單打已經感受到對手快速的節奏與沉重的球質，讓他得以提前適應，並做好應對準備，最終在雙打決賽中順利拿下勝利。

近期黃琮豪在雙打賽場表現亮眼，世界排名更刷新個人生涯新高，首度突破前兩百大關。對於這項里程碑，他笑說，「我會更努力，把世界排名繼續往上提升。」

▲台塑盃男網賽雙打冠、亞軍組合獲頒獎項。（圖／台塑盃提供）