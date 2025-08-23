運動雲

>

庫明加續約談判陷僵局　勇士看上鵜鶘主力前鋒墨菲三世

▲▼鵜鶘墨菲三世、獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲鵜鶘主力前鋒墨菲三世傳出獲得勇士青睞關注。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士與陣中年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判持續呈現僵局，球隊管理層似乎又將目光投注在聯盟其他潛力股鋒線上。根據美國媒體報導，勇士對於紐奧良鵜鶘主力前鋒墨菲三世（Trey Murphy III）感到高度興趣。

現年25歲，身高203公分的墨菲三世打出生涯4季以來最佳表現，場均能貢獻21.2分、5.1籃板、3.5助攻、1.1抄截，但卻因為右肩傷勢，3月中旬就宣告賽季提前報銷，整季僅出賽53場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但根據美國NBA記者費雪（Jake Fischer）報導，勇士對於墨菲三世有著極高興趣，他的生涯三分球命中率高達38.3％，加上防守端也具備一定威力，非常適合成為球隊三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）之外的鋒線要角。

費雪還爆料指出，勇士也對於上季效力夏洛特黃蜂的馬丁（Cody Martin）保持興趣，但目前勇士仍將等到庫明加是否續約狀況明朗，才將開始進行補強。

另外，勇士也傳出可能在後場戰力進行補強，除了柯瑞的親弟弟，射手小柯瑞（Seth Curry）之外，先前也盛傳聯盟老牌控衛布洛格登（Malcolm Brogdon）也可能投入灣區大軍陣營效力。

關鍵字： NBA勇士墨菲三世庫明加鵜鶘勇士NBATrey Murphy III

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

奧運金牌林郁婷陪練員李承威奪冠　城市盃拳擊邀請賽台將單日5金

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

2025柯瑞亞洲行　咖哩大神親自指導台將王威翔、張家瑄

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

暌違五年　2025 tigerrun路跑賽22日起開放報名

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

帕總獲雲豹能源30萬元捐款　盼永續支持台灣帕拉運動

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

哥哥是前洋將霍立飛　攻城獅新洋將提傑加盟

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

台籃又有NBA等級戰將　富邦勇士簽約前太陽古德溫

快訊／湊齊4隊的PLG職籃9月2日選秀　新軍洋基工程將有「狀元籤」

快訊／湊齊4隊的PLG職籃9月2日選秀　新軍洋基工程將有「狀元籤」

台北城市盃拳擊邀請賽　張薰芸、唐德容雙金牌到手

台北城市盃拳擊邀請賽　張薰芸、唐德容雙金牌到手

鋼鐵人解散曾想改賣香水　劉彥廷重返戰神充滿鬥志

鋼鐵人解散曾想改賣香水　劉彥廷重返戰神充滿鬥志

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

大谷翔平的復活「難以置信」　10度手術名投館山昌平驚嘆異常之處

張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽：感謝自己沒放棄

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！笑曝平野扮2號：都自己當裁判

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2美球評砲轟道奇　過度保護大谷

3李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

4大谷翔平復活　館山昌平驚嘆異常之處

5張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽

最新新聞

1沖繩尚學甲子園首冠！隊長哽咽淚謝母

2達比修奪第3勝！教士2：1擊退道奇

3台鋼巨蛋最終戰　范逸臣、陳綺貞獻唱

4球迷飆罵三字經　台鋼為球員發聲了

5勇士仍想促成　詹皇、柯瑞夢幻聯手

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

水彈女神權恩妃現身大巨蛋　熱舞《Crazy In Love》全場嗨翻

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366