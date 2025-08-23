庫明加續約談判陷僵局　勇士看上鵜鶘主力前鋒墨菲三世

▲鵜鶘主力前鋒墨菲三世傳出獲得勇士青睞關注。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士與陣中年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判持續呈現僵局，球隊管理層似乎又將目光投注在聯盟其他潛力股鋒線上。根據美國媒體報導，勇士對於紐奧良鵜鶘主力前鋒墨菲三世（Trey Murphy III）感到高度興趣。

現年25歲，身高203公分的墨菲三世打出生涯4季以來最佳表現，場均能貢獻21.2分、5.1籃板、3.5助攻、1.1抄截，但卻因為右肩傷勢，3月中旬就宣告賽季提前報銷，整季僅出賽53場。

但根據美國NBA記者費雪（Jake Fischer）報導，勇士對於墨菲三世有著極高興趣，他的生涯三分球命中率高達38.3％，加上防守端也具備一定威力，非常適合成為球隊三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）之外的鋒線要角。

費雪還爆料指出，勇士也對於上季效力夏洛特黃蜂的馬丁（Cody Martin）保持興趣，但目前勇士仍將等到庫明加是否續約狀況明朗，才將開始進行補強。

另外，勇士也傳出可能在後場戰力進行補強，除了柯瑞的親弟弟，射手小柯瑞（Seth Curry）之外，先前也盛傳聯盟老牌控衛布洛格登（Malcolm Brogdon）也可能投入灣區大軍陣營效力。