詹皇、柯瑞「最後一舞」夢幻聯手？　美媒爆料勇士仍想交易網羅

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲勇士仍想促成柯瑞、詹姆斯在生涯末期夢幻聯手。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士在這個休賽季，遲遲未有重量級補強動作，但根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）爆料，勇士高層多次向洛杉磯湖人管理層聯繫，希望換來天王球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），希望讓詹姆斯、柯瑞（Stephen Curry）組成夢幻連線，在生涯末期為總冠軍奮力一搏。

根據費雪最新報導，勇士正積極尋找機會讓湖人球星詹姆斯與柯瑞合作。費雪指出，勇士若能先與年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）簽下彈性且對球隊有利的兩年合約，將考慮進一步出手交易詹姆斯。他透露，過去一年半內，勇士多次致電湖人，想瞭解交易詹姆斯的可能性，希望能促成詹皇與柯瑞在NBA聯手。

事實上，柯瑞與詹姆斯去年曾一同代表美國男籃出征巴黎奧運，並且攜手拿下隊史金牌5連霸，當時的總教練正是現任勇士主帥柯爾（Steve Kerr）。

費雪補充，雖然兩人在NBA總決賽曾多次對決，但國際賽的合作經驗相當愉快，這也被認為是勇士積極促成雙星聯手的原因之一。

近期有傳聞指出，包括獨行俠、騎士、勇士和快艇在內，共有四支球隊對交易詹姆斯表現出興趣。不過，詹姆斯目前合約中擁有「不被交易條款」，他的經紀人保羅（Rich Paul）則強調，並未主動向湖人提出交易申請。

關鍵字： NBA勇士柯瑞詹皇詹姆斯Stephen CurryLeBron James

【金正恩哭了】緊抱「戰死俄烏士兵」兒女　金正恩公開向遺屬道歉

﻿

