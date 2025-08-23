運動雲

台中電競嘉年華開打 　活動大使苔苔化身春麗熱力開戰

▲台中電競嘉年華開跑，活動大使苔苔化身春麗。（圖／台中市運動局提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

中部電競最大盛事，「2025臺中電競嘉年華」今明兩日兩天在台中火車站二樓廣場盛大登場，吸引全國電競好手和粉絲共襄盛舉；今年邁入第七屆的嘉年華首次移師臺中火車站舉辦，開幕式運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場，不僅化身快打旋風酷炫角色「隆」和大家同樂，更和活動大使苔苔共同體驗對戰樂趣，也和嘉賓穿上格鬥裝備，高喊口號「電競無界 熱血開打！」並同步出拳，顯見臺中連年推動電競運動的成功。

游局長指出，本屆活動以「電競無界・熱血開打」為主題，主要辦理兩大電競項目，包含人氣手機遊戲《傳說對決》與經典格鬥遊戲《快打旋風6》，也是2026名古屋亞運的比賽項目。

另外也邀請粉絲數破萬的知名網紅苔苔擔任活動大使，以及知名啦啦隊Formosa Sexy和在地戰隊閃電狼來到現場和大家交流，現場還有傳奇「弘光尙青」不老戰隊、職業隊伍ANK Gaming等，期許讓所有參與者感受到競技、娛樂與文化交織的精彩氛圍。

游局長進一步指出，除了一連串精彩的系列活動體驗，臺中電競嘉年華自2019年舉辦以來到這次已有七年，可以說是中部地區最具代表性的城市型電競活動，也象徵臺中邁向電競友善城市的新里程碑，以全民參與、親子共融與沉浸體驗的模式，推動電競文化與市民生活連結得更緊密，展現臺中電競的無限潛力與熱血精神。

運動局指出，賽事首日以高人氣格鬥遊戲《快打旋風6》八強決戰揭開序幕，實況主曾甜化身角色與觀眾進行1對1交流賽，最後由活動大使苔苔與Formosa Sexy成員帶來親子快打挑戰；壓軸登場的《傳說對決》冠軍隊伍，將於次日迎戰傳奇電競隊伍閃電狼Flash Wolves，上演「業餘對職業」的巔峰對決，勢必掀起高潮。

此外，現場更規劃電競主題市集、Switch及街機體驗區、元宇宙拳擊挑戰及親子互動遊戲，讓觀看比賽也想試試身手的市民能親身體驗電玩樂趣。活動現場更由心動家族、DJ-旭、華華、金志遙與心動女孩等團體輪番表演，讓市民在遊戲、運動與音樂中盡情享受夏日盛會。

關鍵字： 台中電競嘉年華電競閃電狼苔苔

