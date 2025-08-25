運動雲

挺進全球4強！　台灣籃球小將幸宇勝Jordan THE ONE總決賽揚威

▲台灣小將幸宇勝在Jordan THE ONE總決賽挺進全球四強。（圖／Jordan THE ONE提供）

▲台灣小將幸宇勝在Jordan THE ONE總決賽挺進全球四強。（圖／Jordan THE ONE提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣籃球揚威世界舞台！來自HBL南湖高中的小將幸宇勝，參與此次Jordan THE ONE一對一籃球賽，並一路從台北站過關斬將，在北京決賽奪冠取得大中華區參賽代表權，日前更前進紐約參與最終總決賽，幸宇勝表現出色，最終以兩分之差止步四強，但仍為台灣籃球與街頭籃球文化寫下榮耀。

美國時間8月23日，Jordan THE ONE全球總決賽精彩落幕，從北京決賽脫穎而出代表大中華區參賽、來自台北南湖高中的幸宇勝，也來到紐約，與來自世界各地最頂尖籃球好手聚集在紐約進行了激烈的一對一對決，角逐象徵極致榮耀的冠軍頭銜。

幸宇勝在決賽一路過關斬將，在四強賽面對來自墨爾本的對手，雙方你來我往纏鬥到最後一刻，最終幸宇勝以10比12兩分之差止步四強。

賽後幸宇勝表示，「能夠來到紐約比賽非常開心，戰勝日本與紐約的對手，也讓我證明了自己的實力。四強賽雖然惜敗澳洲選手，但很敬佩他全力以赴的精神，也很珍惜和不同城市選手切磋的經驗。感謝台灣的家人、教練、球隊與同學一路支持，才能讓我走到今天。」

為了展現街頭籃球文化的獨特魅力，Jordan Brand 在THE ONE全球總決賽期間不僅在繁華的紐約市中心街頭呈現決賽選手們的巨幅肖像，在決賽當晚更以無人機燈光表演，以華麗的飛行演出慶祝這場街頭籃球盛事，來自全球各地的籃球高手也獲得彼此交流的機會，為THE ONE全球錦標賽寫下歷史新頁。

▲台灣小將幸宇勝在Jordan THE ONE總決賽挺進全球四強。（圖／Jordan THE ONE提供）

▲幸宇勝在四強決賽以兩分飲恨敗北。（圖／Jordan THE ONE提供）

﻿

