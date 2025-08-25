宋昕澔轟29分擊敗中國還拿MVP　政大男籃奪首屆亞洲大學聯賽冠軍

▲政大宋昕澔領軍在首屆亞洲大學生籃球聯賽擊敗亞洲列強奪冠。（圖／資料照記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣籃球又一次擊敗中國！在UBA大專籃球聯賽締造冠軍「5連霸」的政大男籃，在首屆亞洲大學生籃球聯賽（AUBL）最終冠軍賽交手地主北京清華大學，雙方一路纏鬥，但末節決勝時刻政大4罰3中穩住勝果，最終就以82比79奪冠，全場轟下29分、12籃板、6助攻的宋昕澔拿下賽事MVP以及最佳五人雙料殊榮。

首屆亞大籃聯賽共有12支亞洲頂尖大學勁旅參賽，台灣唯一代表權則是由UBA冠軍5連霸勁旅政大代表出席。

政大男籃一路過關斬將，先在小組賽以龍頭之姿挺進8強後，隨後又連續擊敗上海交通大學、蒙古額圖根大學，挺進最終冠軍決賽，對手則是地主強敵北京清華大學。

北京清大在今年的中國大學籃球聯賽拿下季軍，實力不容小覷，但冠軍賽政大卯足全力，在宋昕澔上半場就貢獻13分情況下，以49比46取得領先。

下半場開打，政大雖然持續保有領先，但北京清大步步進逼，不過決勝期徐得祈、宋昕澔後場連線，政大一波強勢開局取得15分領先優勢，雖然對手又緊咬到3分差距，但最終政大穩住陣腳罰球線穩穩拿分，就以3分之差勝出奪冠。

此戰政大王牌主力戰將宋昕澔拿下29分、12籃板、6助攻，最終勇奪MVP以及大會最佳5人雙料肯定，徐得祈表現優異也有20分、4籃板、3助攻進帳，波波卡則是10分、11籃板雙十數據演出。