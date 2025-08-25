運動雲

250位頂尖舞者齊聚高雄霹靂舞國際大賽　日本Body Carnival奪冠

▲250位頂尖舞者齊聚高雄霹靂舞國際大賽，日本Body Carnival最終奪冠。（圖／主辦單位提供）

▲250位頂尖舞者齊聚高雄霹靂舞國際大賽，日本Body Carnival最終奪冠。（圖／主辦單位提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2025高雄霹靂舞國際大賽」上週末在苓雅運動中心盛大登場，吸引來自全球18國、超過250位頂尖舞者齊聚高雄，共同角逐街頭舞蹈最高榮耀。這場國際級賽事今年邁入第3屆，首度移師苓雅運動園區，現場氣氛火熱，展現高雄作為街頭運動重鎮的能量。

賽事在高雄市長陳其邁的倒數聲中正式展開，舞者們隨著強烈音樂節奏，陸續秀出Power Moves、Footwork、Freezes等高難度招式，現場觀眾掌聲不斷。經過多輪激烈對決，日本團體「Body Carnival」最終在團體對戰（Crew Battle）中脫穎而出，奪下冠軍寶座，「Red Bull BC One Crew」則獲得亞軍。

各組賽事結果同樣精彩，Kids Battle組由台灣選手Saturn成功衛冕，連續兩年奪冠，日本的Orion獲得第二名；Breaking Solo部分，韓國的Madmoon拿下冠軍，希臘舞者Onel緊追其後。多位國際知名舞者，包括Power Move傳奇Lil G、WDSF女子世界排名第一的日本選手Ayumi，以及世界運動會銀牌得主INSSIN，也都親臨現場，為賽事增添看頭。

高雄市運動發展局長侯尊堯指出，今年賽事首度結合滑板競賽及潮流運動派對，讓苓雅運動園區成為全台最具代表性的街頭運動據點。他強調，霹靂舞、滑板、籃球等運動皆起源於街頭，展現無限創意活力，高雄市府將持續推動新興運動，並規劃未來在園區舉辦更多元賽事，培養在地年輕選手，打造屬於年輕世代的潮流平台。

活動現場也吸引眾多貴賓共襄盛舉，包括立法委員許智傑、賴瑞隆、高雄市議員李雅靜、林岱樺服務處代表，以及多位企業界人士。隨著巴黎奧運掀起新一波霹靂舞熱潮，今年特別邀請「Red Bull BC One Crew」、日本人氣團體「Body Carnival」與「Found Nation」等世界級隊伍參賽，讓高雄躍上國際舞台，成為全球街頭運動新焦點。

▲250位頂尖舞者齊聚高雄霹靂舞國際大賽，日本Body Carnival最終奪冠。（圖／主辦單位提供）

▲來自全球18國、超過250位頂尖舞者齊聚高雄。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 高雄霹靂舞國際大賽Body Carnival

