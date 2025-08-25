快訊／曾文鼎、林韋翰續約　特攻添華裔生力軍林安龍

▲特攻3大本土主力球員魏嘉豪（左起）、曾文鼎、林韋翰正式續約 。（圖／中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新北中信特攻，25日一舉宣布球團多筆補強人事異動，包括教練團、洋將以及本土戰力都大致底定。其中，兩名沙場老將曾文鼎、林韋翰都確定完成續約，另外也補進華裔後衛林安龍，至於合約到期後不續約的球員，包含：劉旻諺、周承睿、劉人豪、徐宇煇及外援克力斯（Kristijan Krajina）；而林孟學則為雙方合意之下提前終止合約。

曾文鼎和林韋翰都將持續為特攻效力，以深厚歷練穩固球隊陣容，不僅支撐球隊前進，更是帶動新生代成長的重要推手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾文鼎表示，「很開心可以繼續穿著特攻球衣出賽，我很喜歡特攻的凝聚力和大家的拚戰精神，我也會用自己的經驗幫助年輕球員成長，為球隊爭取更多勝利。」林韋翰則說，「續約對我來說不只是責任，更是一種使命感，我會持續把自己準備到最好，全力以赴，不辜負球迷們的期待。」

此外，中信特攻球團十分肯定魏嘉豪的努力，提前與魏嘉豪續約，期待他持續精進，在新賽季締造更亮眼的表現！魏嘉豪表示，「其實對自己這幾年的表現不是很滿意，非常感謝球隊對我的肯定，也很開心能提前續約，這對我來說是很大的鼓勵，我會更努力訓練，把握每次上場的機會，希望新賽季有更多貢獻！」

莫米爾教練認為，曾文鼎及林韋翰在特攻體系已經待了很長時間，憑藉他們的經驗、知識和以身作則的態度，不論在場上或場下，都對球隊產生了很大的影響，「雖然林韋翰這幾年一直受到膝蓋傷勢的困擾，無法打出他以往的水準，但他非常努力地鍛鍊身體，為新賽季做準備，希望他在新賽季能以百分之百的狀態出賽！」

莫米爾教練則形容曾文鼎像紅酒一樣，越陳越香，「年齡在曾文鼎身上，似乎沒有影響，我希望他能繼續做他一直以來所做的事，幫助球隊及球員共同成長。」

對於魏嘉豪的成長與顯著進步，莫米爾教練認為絕非偶然，「魏嘉豪是特攻體系中待了很久的年輕球員，他是一位非常努力的球員，是整支球隊訓練最勤奮的球員之一。持續努力、全心投入，加上明確的目標，我相信他會持續進步，幫助球隊變得更強！」

本土球員戰力異動部分，先前已公佈補強後衛簡廷兆，以及中信特攻與全家海神球團雙方達成交易協議，原特攻球員施晉堯轉戰海神，原海神球員林任鴻加盟特攻。另外，合約到期後不續約的球員，包含：劉旻諺、周承睿、劉人豪、徐宇煇及外援克力斯（Kristijan Krajina）；而林孟學則為雙方合意之下提前終止合約。

為持續強化後場戰力，並提高隊內競爭氛圍，中信特攻再簽下華裔後衛林安龍（Walter Lum）。今年25歲的林安龍，身高178公分、體重78公斤，來自美國舊金山，畢業於 Whitman College（惠特曼學院），2020-2023連三個賽季於NCAA（美國大學體育協會）三級出賽，擔任控球後衛角色。

2022-2023賽季繳出場均12.1分、3.4籃板、3.6助攻成績，並入選Northwest Conference All-First Team（西北聯盟年度第一隊），是當季最具影響力的後場球員之一，且林安龍大學畢業後曾擔任 NBA聖安東尼奧馬刺的2023年夏季聯盟團隊助理，積極學習並深入了解職業籃球運作。

林安龍今年7月參加中信特攻球隊試訓，展現出色命中率及團隊組織潛力，他穩定的外線投射、精準的轉換快攻和靈活的防守預判能力也吸引教練團目光。莫米爾總教練認為林安龍是一名能打1、2號位的「雙能衛」，速度快、爆發力強，對比賽理解度高，「他曾在美國打過大學籃球，適應台灣籃球肯定需要一些時間，但我相信以他的技術以及我們的比賽方式，能夠盡快幫助他度過適應期。」

即將披上3號黃衫戰袍，林安龍表示，「能夠加入中信特攻團隊，我感到非常興奮與榮幸。大家都非常熱情，是一支充滿能量與企圖心的球隊，我期待與隊友並肩作戰，將自己最好的表現貢獻給球隊與球迷！」林安龍已取得中華民國國籍，未來將可以本土球員身分為球隊效力，期待林安龍有效強化賽場上的節奏掌控與外圍火力！

▲特攻簽下美籍華裔後衛林安龍，增添後場戰力 。（圖／中信特攻提供）



