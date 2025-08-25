運動雲

>

快訊／特攻洋將徹底「歐洲風」　飛克、馬可回鍋效力

▲特攻一舉公布新賽季一連串包括教練、洋將以及本土球員人事異動 。（圖／中信特攻提供）

▲特攻新賽季4名洋將都來自歐洲，其中飛克、馬可都是回鍋效力。（圖／中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻在25日一口氣公布2025-26賽季所有戰力補強及異動，其中在洋將戰力部分，熟悉的兩位特務霸氣回歸，包含瑞典籍小前鋒飛克（Viktor Gaddefors）及蒙特內哥羅籍大前鋒馬可（Marko Todorovic），另網羅蒙特內哥羅籍中鋒內馬（Nemanja Radovic）及保加利亞籍後衛霸夫（Pavlin Ivanov）。

飛克於2023-2024賽季效力中信特攻期間，共出賽12場，繳出場均17.2分、9.4籃板、4.5助攻的成績，他的拚戰精神及帥氣外表擄獲不少球迷的心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

重新披上18號黃衫戰袍，飛克表示，「很開心下個賽季我將回到中信特攻，非常期待見到球隊夥伴們，當然還有教練團及現在成為總教練的莫米爾教練，我非常欣賞他的執教風格，他是一位非常聰明的教練，總是注意細節，這也是我非常喜歡的特質。我已經迫不及待想展開新賽季了，也很期待再次見到所有線人們！」

馬可於2024-2025賽季效力中信特攻期間，雖僅有5場出賽，但是繳出場均23.6分、16籃板的優異數據，且自首場出賽，幫助球隊取得5連勝佳績。

此次回歸將改披19號黃衫戰袍，馬可表示，「非常感謝能再次有機會在中信特攻征戰新賽季，很開心能夠與莫米爾教練及教練團、隊友們再續前緣，上一賽季我們培養出了很好的化學反應，也打出很棒的比賽，很期待能在新賽季延續這樣的表現。也感謝線人們在上個賽季給我們很多的支持，相信下個賽季大家支持的聲量會更大，我和我的家人也非常高興能有機會住在臺灣這樣美麗的國家，球場見！」

與馬可一樣來自蒙特內哥羅的內馬，今年33歲，身高208公分、體重113公斤。內馬自2008年展開職業生涯旅途，近年2020-2025賽季皆於LIGA ACB（西班牙職業一級賽事）UCAM Murcia（武康穆爾西亞）球隊效力，而2018-2020年於Zaragoza（薩拉戈薩）球隊效力時，也與莫米爾教練共同奮戰，具備身材優勢的內馬也讓教練印象深刻。

爾後將披上11號黃衫戰袍，內馬表示，「能夠成為中信特攻的新成員，真的非常興奮，這對我來說是很大的轉變，但並不是所有一切都是全新的，因為我已經認識莫米爾教練了，我們曾在西班牙一起共事過，我相信我們之間會有很棒的默契，對球隊而言會有很大的幫助。我認為莫米爾教練是很棒的教練，今年他一定會帶領球隊打出出色的表現，我們會非常努力地訓練，相信今年我們會拿下很多勝利，也會讓大家對我們感到滿意。我真的等不及要見到大家了！我們球場見！」

今年32歲的霸夫，身高196公分、體重90公斤，青少年時期便多次入選國家代表隊，自2011年開啟職業生涯，曾於2022年代表保加利亞國家隊參加歐洲籃球錦標賽，場均得分10.2分，現在更是保加利亞國家隊的隊長，除了為球隊提供火力，也很能為隊友製造機會，相信霸夫將會是串連起球隊內外進攻的橋樑。

即將披上28號黃衫戰袍，霸夫表示，「很榮幸能夠來到臺灣，加入特攻大家庭，這對我和我的家人來說意義重大。未來的賽季我會以百分之百的投入和努力，拚盡全力爭取每一場勝利，希望帶給球迷們精彩的比賽和回憶！我已經等不及感受新莊主場的熱情了，很期待見到大家！」

四位外援特務預計九月初抵達臺灣，期待大家的加入，將強化球隊攻守配置，為新賽季注入關鍵戰力，與本土陣容攜手挑戰更高榮耀！莫米爾教練認為，所有的外援戰力都是擁有豐富國際經驗的球員，曾在世界各地高強度的聯賽中效力多年，並且是國家隊的重要成員，「期望他們能運用自己的知識、經驗及職業態度，除了幫助球隊贏球，也幫助年輕球員成長。而飛克和馬可已經非常了解中信特攻的體系，也認識大多數隊友，對於聯盟也有一定的熟悉度，這將讓他們更容易融入球隊並建立團隊默契。」

關鍵字： 飛克馬可內馬霸夫洋將新北中信特攻特攻台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／特攻總教練莫米爾續任　6大教練團全數出爐

快訊／特攻總教練莫米爾續任　6大教練團全數出爐

桃猿應援團長失言「臭俗辣」致歉　Josh送出球衣冷回8字

桃猿應援團長失言「臭俗辣」致歉　Josh送出球衣冷回8字

「臭俗辣！」桃猿應援團長失言　向台南Josh致歉了

「臭俗辣！」桃猿應援團長失言　向台南Josh致歉了

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

威廉波特超暖畫面曝！台灣捕手為對手「拉鍊把關」　網讚好貼心

威廉波特超暖畫面曝！台灣捕手為對手「拉鍊把關」　網讚好貼心

威廉波特少棒台灣擊敗美國！　睽違29年抱回總冠軍

威廉波特少棒台灣擊敗美國！　睽違29年抱回總冠軍

道奇國西封王亮燈M31！大谷翔平第45轟　帥氣回敬噓聲教士球迷

道奇國西封王亮燈M31！大谷翔平第45轟　帥氣回敬噓聲教士球迷

台灣稱霸威廉波特！教練喊暫停「帥一下」逗樂小將：你們女友在看

台灣稱霸威廉波特！教練喊暫停「帥一下」逗樂小將：你們女友在看

台灣睽違29年威廉波特奪冠！小英雄林晉擇躍上美媒嗨喊：終於冠軍

台灣睽違29年威廉波特奪冠！小英雄林晉擇躍上美媒嗨喊：終於冠軍

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

熱門新聞

桃猿應援團長失言「臭俗辣」致歉　Josh送出球衣冷回8字

「臭俗辣！」桃猿應援團長失言　向台南Josh致歉了

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐　12強冠軍陣容續任

威廉波特超暖畫面曝！台灣捕手為對手「拉鍊把關」　網讚好貼心

威廉波特少棒台灣擊敗美國！　睽違29年抱回總冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

2「臭俗辣！」桃猿應援團長失言道歉了

3林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？

4快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐

5台灣捕手為對手「拉鍊把關」 網友讚好貼心

最新新聞

1告別職籃轉戰SBL　韓杰諭加盟台銀

2曾豪駒曝三階段集訓計畫

3經典賽初選80人大名單！12月再縮小

4周天成收退賽禮！世錦賽首位進32強

5快訊／經典賽中華隊教練團名單出爐

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

黑鷹直升機降臨桃園棒球場！　指揮官帥氣繩降＋無人機助開球

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366