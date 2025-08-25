快訊／特攻洋將徹底「歐洲風」　飛克、馬可回鍋效力

▲特攻新賽季4名洋將都來自歐洲，其中飛克、馬可都是回鍋效力。（圖／中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻在25日一口氣公布2025-26賽季所有戰力補強及異動，其中在洋將戰力部分，熟悉的兩位特務霸氣回歸，包含瑞典籍小前鋒飛克（Viktor Gaddefors）及蒙特內哥羅籍大前鋒馬可（Marko Todorovic），另網羅蒙特內哥羅籍中鋒內馬（Nemanja Radovic）及保加利亞籍後衛霸夫（Pavlin Ivanov）。

飛克於2023-2024賽季效力中信特攻期間，共出賽12場，繳出場均17.2分、9.4籃板、4.5助攻的成績，他的拚戰精神及帥氣外表擄獲不少球迷的心。

重新披上18號黃衫戰袍，飛克表示，「很開心下個賽季我將回到中信特攻，非常期待見到球隊夥伴們，當然還有教練團及現在成為總教練的莫米爾教練，我非常欣賞他的執教風格，他是一位非常聰明的教練，總是注意細節，這也是我非常喜歡的特質。我已經迫不及待想展開新賽季了，也很期待再次見到所有線人們！」

馬可於2024-2025賽季效力中信特攻期間，雖僅有5場出賽，但是繳出場均23.6分、16籃板的優異數據，且自首場出賽，幫助球隊取得5連勝佳績。

此次回歸將改披19號黃衫戰袍，馬可表示，「非常感謝能再次有機會在中信特攻征戰新賽季，很開心能夠與莫米爾教練及教練團、隊友們再續前緣，上一賽季我們培養出了很好的化學反應，也打出很棒的比賽，很期待能在新賽季延續這樣的表現。也感謝線人們在上個賽季給我們很多的支持，相信下個賽季大家支持的聲量會更大，我和我的家人也非常高興能有機會住在臺灣這樣美麗的國家，球場見！」

與馬可一樣來自蒙特內哥羅的內馬，今年33歲，身高208公分、體重113公斤。內馬自2008年展開職業生涯旅途，近年2020-2025賽季皆於LIGA ACB（西班牙職業一級賽事）UCAM Murcia（武康穆爾西亞）球隊效力，而2018-2020年於Zaragoza（薩拉戈薩）球隊效力時，也與莫米爾教練共同奮戰，具備身材優勢的內馬也讓教練印象深刻。

爾後將披上11號黃衫戰袍，內馬表示，「能夠成為中信特攻的新成員，真的非常興奮，這對我來說是很大的轉變，但並不是所有一切都是全新的，因為我已經認識莫米爾教練了，我們曾在西班牙一起共事過，我相信我們之間會有很棒的默契，對球隊而言會有很大的幫助。我認為莫米爾教練是很棒的教練，今年他一定會帶領球隊打出出色的表現，我們會非常努力地訓練，相信今年我們會拿下很多勝利，也會讓大家對我們感到滿意。我真的等不及要見到大家了！我們球場見！」

今年32歲的霸夫，身高196公分、體重90公斤，青少年時期便多次入選國家代表隊，自2011年開啟職業生涯，曾於2022年代表保加利亞國家隊參加歐洲籃球錦標賽，場均得分10.2分，現在更是保加利亞國家隊的隊長，除了為球隊提供火力，也很能為隊友製造機會，相信霸夫將會是串連起球隊內外進攻的橋樑。

即將披上28號黃衫戰袍，霸夫表示，「很榮幸能夠來到臺灣，加入特攻大家庭，這對我和我的家人來說意義重大。未來的賽季我會以百分之百的投入和努力，拚盡全力爭取每一場勝利，希望帶給球迷們精彩的比賽和回憶！我已經等不及感受新莊主場的熱情了，很期待見到大家！」

四位外援特務預計九月初抵達臺灣，期待大家的加入，將強化球隊攻守配置，為新賽季注入關鍵戰力，與本土陣容攜手挑戰更高榮耀！莫米爾教練認為，所有的外援戰力都是擁有豐富國際經驗的球員，曾在世界各地高強度的聯賽中效力多年，並且是國家隊的重要成員，「期望他們能運用自己的知識、經驗及職業態度，除了幫助球隊贏球，也幫助年輕球員成長。而飛克和馬可已經非常了解中信特攻的體系，也認識大多數隊友，對於聯盟也有一定的熟悉度，這將讓他們更容易融入球隊並建立團隊默契。」