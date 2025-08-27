快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

運動雲

稍早行政院正式公布本次「AI行動內閣2.0」陣容，兩屆奧運羽球男子雙打金牌好手李洋正式成為運動部部長。稍早李洋也在個人社群發文證實此事，並強調「專業領航、團隊治理」，運動部將集結專業人才、行政團隊以及各方資源一起向前。李洋也喊話將以6大重點出發，讓台灣運動向上也向下扎根。

李洋發文如下：

【新的旅程，初心不變】

各位朋友，今天正式接受行政院邀請，出任即將成立的運動部首任部長，這對我來說是一個新的旅程，也是一份重大的責任。

我衷心感謝總統、行政院長，以及一路以來支持我的家人、夥伴與社會各界。謝謝你們相信我可以承擔這項任務，我也會用行動回應這份信任和所有人的期待。

我過去是一名運動員，很清楚選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力。退役後，我在教育現場與產業端持續耕耘，現在我會把這段經歷轉化為具體行動，推動更貼近基層、更回應真實需求的運動政策。

外界或許會擔心我的行政資歷不夠完整，我也坦白說，這是一場我必須快速學習的挑戰，但我不會單打獨鬥。我相信「專業領航、團隊治理」，運動部將集結專業人才、行政團隊以及各方資源一起向前，讓理想不只停留在紙上，而是確實落地。

針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議。未來我將全心全意投入部長職責，把每一分時間與精力都放在這件我深愛的事上：讓運動更好。

我將從以下六個重點出發，積極落實總統的體育政策政見，讓臺灣運動向上、也向下扎根：

• 全民運動真正落實：讓運動成為每個人的生活
• 整合資源強化競技發展：串聯運動部、國訓中心與協會系統，打造更友善、更具競爭力的培訓環境
• 推動國際賽事與交流：讓世界看見臺灣運動的實力與風采
• 促進運動產業成長：鼓勵創新、跨界合作，壯大臺灣運動產業影響力
• 實踐永續與多元價值：讓運動也能成為推動性別平權、支持身心障礙運動、強化社區活力與高齡健康的核心力量
• 投入兒童、青少年與基層培育：運動從小開始，從校園、社區運動扎根，建構完整、長期的人才培育系統，讓孩子們願意做夢，也有機會實現夢想。

我知道，這一步不會輕鬆。

但我一直相信：「不怕挑戰，因為身後有你們。」

謝謝大家的支持，也邀請你們和我一起，用運動讓臺灣更好。

▲▼2025世壯運羽球，奧運金牌李洋。（圖／記者李毓康攝）

▲正式接任運動部，史上最年輕部長李洋發文扛起重任。（圖／記者李毓康攝）

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

