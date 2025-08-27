快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

▲連兩年入選瓊斯盃國手的葉惟捷，將投入PLG職籃選秀。（圖／記者林敬旻攝）

湊齊4隊上路的PLG職籃，27日正式公佈今年選秀會報名參選名單，其中共計16名本土球員、2名外籍生，共18人投入此次選秀會。其中來頭最大者，則是過去兩年都入選瓊斯盃國手的旅美小將葉惟捷，他確定放棄美國學業，返台投入此次選秀，預料也將是本屆PLG職籃選秀狀元最大熱門。

PLG將於09/02舉辦2025選秀大會，今年除了19:00開始線上直播之外，聯盟也將在三創生活園區 SYNTREND SHOW 多元廳（12F），邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2025選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。（現場選秀只邀請球員、球團、媒體及球員親友，將不對外開放民眾進場）

本次選秀大會，18人中後衛10人、前鋒8人，國立虎尾科技大學、臺北市立大學及國立臺灣藝術大學各有2人報名參加。

