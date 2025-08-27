運動雲

>

快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

▲瓊斯盃中華白隊葉惟捷。（圖／記者林敬旻攝）

▲連兩年入選瓊斯盃國手的葉惟捷，將投入PLG職籃選秀。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

湊齊4隊上路的PLG職籃，27日正式公佈今年選秀會報名參選名單，其中共計16名本土球員、2名外籍生，共18人投入此次選秀會。其中來頭最大者，則是過去兩年都入選瓊斯盃國手的旅美小將葉惟捷，他確定放棄美國學業，返台投入此次選秀，預料也將是本屆PLG職籃選秀狀元最大熱門。

PLG職籃公佈2025選秀大會確定名單，總計有16位本土及2位外籍生共18人確定參與今年選秀，其中旅美好手葉惟捷將是本屆選秀狀元的熱門人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PLG將於09/02舉辦2025選秀大會，今年除了19:00開始線上直播之外，聯盟也將在三創生活園區 SYNTREND SHOW 多元廳（12F），邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將會揭曉2025選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。（現場選秀只邀請球員、球團、媒體及球員親友，將不對外開放民眾進場）

本次選秀大會，18人中後衛10人、前鋒8人，國立虎尾科技大學、臺北市立大學及國立臺灣藝術大學各有2人報名參加。

▲PLG職籃本屆選秀會完整名單公布。（圖／PLG提供）

▲PLG職籃本屆選秀會完整名單公布。（圖／PLG提供）
 

關鍵字： 葉惟捷PLG選秀選秀狀元台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台籃震撼彈！　TPBL秘書長齊文駿僅待一季驚傳卸任

快訊／台籃震撼彈！　TPBL秘書長齊文駿僅待一季驚傳卸任

重傷害！騎士主力射手斯特魯斯左腳骨折　將缺席3到4個月錯過開季

重傷害！騎士主力射手斯特魯斯左腳骨折　將缺席3到4個月錯過開季

忍痛放棄瓊斯盃與亞洲盃　雷蒙恩：因為可能兩年看不到爸媽

忍痛放棄瓊斯盃與亞洲盃　雷蒙恩：因為可能兩年看不到爸媽

擊敗世界第2荷蘭　台北永豐旺寶世界排名上升至33名

擊敗世界第2荷蘭　台北永豐旺寶世界排名上升至33名

快訊／中華男籃國手告別職籃轉戰SBL　韓杰諭加盟台銀男籃

快訊／中華男籃國手告別職籃轉戰SBL　韓杰諭加盟台銀男籃

250位頂尖舞者齊聚高雄霹靂舞國際大賽　日本Body Carnival奪冠

250位頂尖舞者齊聚高雄霹靂舞國際大賽　日本Body Carnival奪冠

快訊／曾文鼎、林韋翰續約　特攻添華裔生力軍林安龍

快訊／曾文鼎、林韋翰續約　特攻添華裔生力軍林安龍

快訊／特攻總教練莫米爾續任　6大教練團全數出爐

快訊／特攻總教練莫米爾續任　6大教練團全數出爐

快訊／特攻洋將徹底「歐洲風」　飛克、馬可回鍋效力

快訊／特攻洋將徹底「歐洲風」　飛克、馬可回鍋效力

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

【知法犯法】土耳其交通部長「飆速225公里」下場慘曝

熱門新聞

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

龍聖通過期末考！葉君璋一句話暗示續留　鑀龍、新洋投擇一

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

陳愷佑妨礙打擊爭議　洪總：這要怎麼算？張肇元認為有討論空間

讀者回應

﻿

熱門新聞

1伍鐸受惠又遇挖角　親談洋將兩條款

2MLB最新MVP預測出爐

3李吳永勤的威廉波特回憶有陳晨威的快腿

4葉君璋改變心意！龍聖通過期末考

5紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

最新新聞

1中華男籃國手葉惟捷　投入PLG選秀

2U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩

3張震嶽睽違10年唱進棒球場

4徐若瑄hololive night主題日開唱

5台籃震撼彈　TPBL秘書長齊文駿卸任

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

元老龍迷蔣萬安開球　喊話球迷相約大巨蛋

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

開箱 #大巨蛋！台灣最頂級棒球場終於來了！

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366