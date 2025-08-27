忍痛放棄瓊斯盃與亞洲盃　雷蒙恩：因為可能兩年看不到爸媽

▲雷蒙恩透露今夏缺席中華男籃，是因為想返美看爸媽。（圖／台北戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬TPBL職籃的台北台新戰神，26日與日本職籃B.League球隊滋賀湖泊在輔大中美堂球場進行交流賽，戰神上季「年度新人王」雷蒙恩也和昔日中華隊戰友，目前旅日的滋賀湖泊主控游艾喆相見歡。雷蒙恩談到今夏並未隨中華隊征戰瓊斯盃、亞洲盃，他透露是因為若留下配合集訓，可能會兩年無法見到爸媽，因此決定先回美國。

新秀賽季就成為戰神力捧新星，雷蒙恩在休賽季短暫返美調整後，昨日也現身球隊和滋賀湖泊的交流賽事，幾次強勢切入美技，也展現個人持續成長決心。

雷蒙恩也說，「我在中華隊時期，就和游艾喆、阿巴西感情很好，彼此也很聊得來，因此這次看到游艾喆隨隊來到台灣進行交流賽，自己感到非常的開心與興奮。」

先前雷蒙恩曾在亞洲盃資格賽代表中華男籃出擊，此次亞洲盃正式會內賽則並未參加，他透露，「當時由於必須先留在台灣參與瓊斯盃，才有機會進入最終的亞洲盃12人名單，但休賽季時間很短，自己很希望回到美國看看爸媽，如果留下來打瓊斯盃，可能會兩年都看不到爸媽，因為我真的很愛他們，因此決定先回到美國。」

返美期間，雷蒙恩也持續進行自主訓練，特別是投籃能力的相關強化，他也表態未來只要有機會，仍有極高意願持續為中華隊效力。