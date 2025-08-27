運動雲

>

快訊／秘書長僅當一季就卸任　齊文駿發文：盼台籃讓球迷驕傲

▲▼TPBL職籃開季記者會，TPBL職籃秘書長齊文駿。（圖／記者李毓康攝）

▲TPBL職籃秘書長齊文駿在聯盟首季結束後卸任。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃27日驚傳重量級人事異動，聯盟秘書長齊文駿僅上任一季情況下，就因「個人生涯規劃考量」正式卸任，目前由王志群暫代秘書長，副秘書長則由會長秘書程柏仁出任。齊文駿稍早也在個人社群發文感謝聯盟7支球團以及會長莊瑞雄，也喊話希望台灣籃球能讓球迷感到驕傲。

自去年9月正式接下TPBL職籃首任聯盟秘書長重任，當時齊文駿憑藉曾任NBA中國分公司策略及發展副總裁、暴雪娛樂中國區資深電競總監等亮眼履歷，喊話希望「破圈」讓台灣職籃走向全亞洲，也讓外界對於他的表現充滿期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過在聯盟首個賽季結束，就傳出齊文駿由於個人生涯規劃考量，正式卸下秘書長一職。目前職缺則由原任副秘書長王志群暫代。

齊文駿稍早在個人社群發文表示，「要說的真的太多了！太多美好的回憶，太多珍貴的友情。我真的很感謝。」

他並寫道，「球迷們從第一天就給了我動力。你們的熱情就是我的一切。你們的意見是我最重要的指引。雖然我沒辦法回覆每一則留言和信件，但每一則我都有看。」

此外，齊文駿也特別感謝7支球團以及聯盟會長莊瑞雄的支持，「謝謝七支球隊和會長給我這個機會和信任。有一件事我很肯定：我們的目標都一樣，就是要讓台灣籃球發展成球迷們真正驕傲的一個聯盟。」

最後也不忘向家人喊話表示，「我最親愛的老婆和小孩們，我愛你們。這段路程對我們全家來說都不容易。謝謝你們的包容、你們的堅強，還有讓我去追這個籃球夢。」

關鍵字： 齊文駿秘書長TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

快訊／台籃震撼彈！　TPBL秘書長齊文駿僅待一季驚傳卸任

快訊／台籃震撼彈！　TPBL秘書長齊文駿僅待一季驚傳卸任

重傷害！騎士主力射手斯特魯斯左腳骨折　將缺席3到4個月錯過開季

重傷害！騎士主力射手斯特魯斯左腳骨折　將缺席3到4個月錯過開季

忍痛放棄瓊斯盃與亞洲盃　雷蒙恩：因為可能兩年看不到爸媽

忍痛放棄瓊斯盃與亞洲盃　雷蒙恩：因為可能兩年看不到爸媽

擊敗世界第2荷蘭　台北永豐旺寶世界排名上升至33名

擊敗世界第2荷蘭　台北永豐旺寶世界排名上升至33名

快訊／中華男籃國手告別職籃轉戰SBL　韓杰諭加盟台銀男籃

快訊／中華男籃國手告別職籃轉戰SBL　韓杰諭加盟台銀男籃

250位頂尖舞者齊聚高雄霹靂舞國際大賽　日本Body Carnival奪冠

250位頂尖舞者齊聚高雄霹靂舞國際大賽　日本Body Carnival奪冠

快訊／曾文鼎、林韋翰續約　特攻添華裔生力軍林安龍

快訊／曾文鼎、林韋翰續約　特攻添華裔生力軍林安龍

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門新聞

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式確定　運動部部長就是李洋

2運動部「三本柱」　李洋將接首任部長

3伍鐸受惠又遇挖角　親談洋將兩條款

4李洋正式接任運動部長　喊話專業領航

5MLB最新MVP預測出爐

最新新聞

1球王辛納直落三晉級美網次輪

2斯威雅蒂晉級美網次輪

3克蕭坦言「球沒有力」靠史密斯才奪勝

4李洋正式接任運動部長　喊話專業領航

5秘書長當一季卸任　齊文駿感謝台籃

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

元老龍迷蔣萬安開球　喊話球迷相約大巨蛋

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

開箱 #大巨蛋！台灣最頂級棒球場終於來了！

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366