快訊／秘書長僅當一季就卸任　齊文駿發文：盼台籃讓球迷驕傲

▲TPBL職籃秘書長齊文駿在聯盟首季結束後卸任。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃27日驚傳重量級人事異動，聯盟秘書長齊文駿僅上任一季情況下，就因「個人生涯規劃考量」正式卸任，目前由王志群暫代秘書長，副秘書長則由會長秘書程柏仁出任。齊文駿稍早也在個人社群發文感謝聯盟7支球團以及會長莊瑞雄，也喊話希望台灣籃球能讓球迷感到驕傲。

自去年9月正式接下TPBL職籃首任聯盟秘書長重任，當時齊文駿憑藉曾任NBA中國分公司策略及發展副總裁、暴雪娛樂中國區資深電競總監等亮眼履歷，喊話希望「破圈」讓台灣職籃走向全亞洲，也讓外界對於他的表現充滿期待。

不過在聯盟首個賽季結束，就傳出齊文駿由於個人生涯規劃考量，正式卸下秘書長一職。目前職缺則由原任副秘書長王志群暫代。

齊文駿稍早在個人社群發文表示，「要說的真的太多了！太多美好的回憶，太多珍貴的友情。我真的很感謝。」

他並寫道，「球迷們從第一天就給了我動力。你們的熱情就是我的一切。你們的意見是我最重要的指引。雖然我沒辦法回覆每一則留言和信件，但每一則我都有看。」

此外，齊文駿也特別感謝7支球團以及聯盟會長莊瑞雄的支持，「謝謝七支球隊和會長給我這個機會和信任。有一件事我很肯定：我們的目標都一樣，就是要讓台灣籃球發展成球迷們真正驕傲的一個聯盟。」

最後也不忘向家人喊話表示，「我最親愛的老婆和小孩們，我愛你們。這段路程對我們全家來說都不容易。謝謝你們的包容、你們的堅強，還有讓我去追這個籃球夢。」