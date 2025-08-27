快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

▲李洋確定將成為首任運動部部長。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

稍早行政院正式公布本次「AI行動內閣2.0」陣容，其中將於9月9日正式掛牌成立的「運動部」，確定首任部長就是兩屆奧運羽球男子雙打金牌好手李洋，他將成為中華民國史上首位運動部部長。

根據行政院最新聲明，為實踐賴清德總統運動及體育政見，推展全民運動、推動競技運動全民化並打造台灣品牌的國際賽事等政策，運動部將於9月9日成立，並擬由2020年及2024年連兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋接任運動部部長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現任體育署署長鄭世忠以及國家運動科學中心執行長黃啟煌接任政務次長，現任體育署副署長洪志昌將接任常務次長，期望藉由最瞭解運動及體育競賽經驗的人才，透過運動體育壯大台灣。

行政院發言人李慧芝今日表示，行政院卓榮泰院長自本週日（8月24日）起即依照賴清德總統指示，對於行政團隊陣型啟動大規模的調整，讓「AI行動內閣」執政團隊再升級為「2.0」版，加速行動也讓施政更加有感。

李慧芝指出，本次「AI行動內閣2.0」陣容，從行政院、國家發展委員會、經濟部、運動部、衛生福利部、數位發展部、環境部、教育部、原住民族委員會以及僑務委員會，共有16位閣員調整異動。卓榮泰將於明（28）日行政院院會後，帶領內閣團隊新成員，向國人報告「AI行動內閣2.0」的新隊形。