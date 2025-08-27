運動雲

菁英運動員入閣有前例　最年輕部長李洋掌運動部將有亞運考驗

▲▼李洋出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

▲李洋成為首任運動部部長，也是我國史上最年輕部長。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

中華民國史上「最年輕部長」27日誕生！曾在東京奧運、巴黎奧運兩度拿下羽球男子雙打金牌榮耀的台灣退役羽球名將李洋，今日正式成為9月9日將正式成立的運動部首任部長。年僅30歲的李洋不僅成為史上最年輕部長，更是繼過往田徑國手戴遐齡、女籃國手錢薇娟之後，又一位台灣體壇菁英選手「入閣」之例。

今日行政院拍板定案「AI行動內閣2.0」陣容，其中外界謠傳已久的運動部首任部長，確定將由兩屆奧運金牌的羽球名將李洋擔任，另外原民會副主委也由昔日職棒退役名將「假日飛刀手」陳義信擔綱，可說內閣改組名單有濃濃「運動風」。

不過對於才剛剛滿30歲的李洋來說，成為台灣史上最年輕部長，在此次內閣以及體壇改革接班上，都有極為重要的代表性意義。

過往曾有田徑國手戴遐齡擔任體育署前身的體委會主委、女籃傳奇「漂亮寶貝」錢薇娟擔任體委會副主委等職務。但此次李洋以30歲的年紀，加上「奧運雙金牌」加持下，入主運動部這個代表全國最高層級運動行政機關，加上運動部掛牌上路後，整體經費規模將高達248億台幣，對於李洋來說無疑將是極大責任與挑戰。

李洋正式上任後，明年就將面對國內各運動單項協會的改選事宜，重頭戲9月舉辦的名古屋亞運，也將是運動部成立後的首場關鍵戰役。

也正因如此，政務次長由現任體育署長鄭世忠，以及運科中心執行長黃啟煌攜手擔綱，另外運動部常務次長傳出將由現任體育署副署長洪志昌出任，新設的全民運動署則可能由現任體育署副署長房瑞文擔任署長，都讓李洋身邊多了許多具有實務經驗的副手，對整體運動部行事絕對是一大加分。

