2026早安台北路跑　「噴射機阿嬤」林潘秀雲女力出擊

▲2026早安台北路跑，「噴射機阿嬤」林潘秀雲擔任女力活動大使。（圖／展逸國際提供）

▲2026早安台北路跑，「噴射機阿嬤」林潘秀雲擔任女力活動大使。（圖／展逸國際提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2026年1月4日，大佳河濱公園將舉辦「2026 GOOD MORNING TAIPEI早安台北城市路跑」，這次活動以「人人皆英雄」為主軸，鼓勵女性勇敢擁抱陽光、挑戰自我，用行動迎接全新一年的第一道晨曦。本屆特別邀請五位跨世代的「城市英雄女力」擔任活動大使，包括88歲的「噴射機阿嬤」林潘秀雲，展現女力的勇氣與堅持。

本屆特別邀請五位跨世代的「城市英雄女力」擔任活動大使。年屆88歲、仍持續參賽的「噴射機阿嬤」林潘秀雲，展現勇氣與堅持；「鐵人獸醫」郭霏，兼顧專業與運動，象徵自律與突破自我；「阿美族田徑女將」謝喜恩，將族人驕傲帶進賽道；「跨欄甜心」張博雅，在成為母親後重返運動場，展現毅力與平衡；「長跑精靈」蘇鳳婷，則以持續熱情書寫長跑人生。這些來自不同背景的女性，用自身故事證明英雄就在生活中每個勇敢追夢的人。

除了主賽事，BE HEROES和HOII后益還規劃一系列暖身活動。雙北將舉辦六場「跑聚活動」，讓參與者提前交流經驗與挑戰；「防曬講堂」邀請專家分享正確防曬知識，幫助大家無懼日曬；現場也準備了防曬好禮和專屬優惠，讓賽事精神延續到日常生活。

本次路跑分為21公里半馬、10公里挑戰組，以及4公里樂活組，無論是專業跑者、運動新手還是親子家庭，都能找到適合自己的賽程。活動結束後，現場將舉辦能量派對和千人伸展療癒，提供高蛋白營養補給與專業教練指導，幫助跑者舒緩身心，以充沛活力迎接嶄新的一年。

▲2026早安台北路跑，「噴射機阿嬤」林潘秀雲擔任女力活動大使。（圖／展逸國際提供）

關鍵字： 2026早安台北路跑路跑林潘秀雲

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

