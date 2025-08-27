屏榮高中撂倒HVL衛冕軍豐原高商　3連勝挺進登峰造極邀請賽4強

▲屏榮高中撂倒上季HVL總冠軍豐原高商。（圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在臺北體育館進行第三天賽程，男子組A組的屏榮高中和豐原高商歷經5局激戰，屏榮最終獲得小組3連勝、拿下分組第1，接下來將對上B組第2的內湖高工，勝方晉級冠軍賽。

屏榮、豐商今天歷經2小時2分鐘、5局激戰，屏榮最終擋住對手的反撲，以25-19、25-21、22-25、21-25、15-9獲勝。

豐商在上學年高中排球聯賽（HVL）甲級男子組，以3比2逆轉擊敗內湖高工榮獲第13座冠軍金盃，成為HVL甲級男子組最多冠的隊伍。

賽後屏榮教練陳俊昌指出，今天能贏下豐原高商，對球隊往後的自信心會更好，既然對豐原高商會贏，所以每隊都要贏下去，希望球隊保持今天這樣的態度和精神，去打每一場比賽。

屏榮高中在上學年度HVL獲得第7，而屏榮高中的前身屏榮商工，曾在78、79學年度，榮獲HVL甲級男子組前兩屆的冠軍。另外，男子組A組第2豐原高商將對上B組第1華僑高中，勝方晉級冠軍賽。

A組第3福誠高中將對上B組第4內湖高中、B組第3苑裡高中將對上A組第4龍津高中，這兩個對戰組合，勝者爭第5、敗者爭第7。

