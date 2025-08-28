5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

▲NBA尼克明星中鋒唐斯訪台，為球迷親切簽名合照。（圖／雲豹提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

隸屬NBA紐約尼克的現役明星中鋒，曾5次入選全明星賽的唐斯（Karl-Anthony Towns）28日清晨正式抵台，展開此次一連串訪台行程。唐斯抵達桃園機場後，即便長途飛行仍展現燦爛微笑，並為守候的死忠球迷簽名、合照留念，展現十足親和力。

現年29歲，身高213公分的唐斯，不僅是2015-16賽季NBA「年度新人王」，生涯也曾3次入選年度最佳陣容、5度入選聯盟全明星賽，上季轉戰東區豪門勁旅尼克後，更是幫助大蘋果軍團一路挺進東區決賽，才敗給印第安那溜馬。

唐斯此次訪台，也將與另一位超級球星，洛杉磯快艇雷納德（Kawhi Leonard）參與2025桃園珍珠海岸國際音樂節、以及TAT相關籃球表演賽，今天下午則會先在桃園台啤永豐雲豹舉辦的3對3籃球賽亮相。

今日凌晨5點9分，唐斯搭機抵達桃園機場，頭戴尼克鴨舌帽，身上則是穿著灰色系運動服，模樣一派輕鬆。有不少死忠球迷到場迎接偶像訪台，甚至是不到清晨4點就已抵達守候。

唐斯也展現親和力，為球迷準備的球衣、球員卡簽名，並與大夥親切合照後搭車離開，準備下午現身大溪威斯汀3對3籃球賽。