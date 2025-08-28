運動雲

>

NBA球星唐斯現身大溪　雲豹金牌狀元林信寬被圈粉超開心

▲NBA尼克明星中鋒唐斯今日現身大溪，為三對三籃球賽是站台。（圖／雲豹提供）

▲NBA尼克明星中鋒唐斯今日現身大溪，為三對三籃球賽是站台。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹攜手「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」首度舉辦「Westin Cup威斯汀盃三對三籃球挑戰賽」，賽事於今(28日)於飯店外戶外球場熱鬧開打，吸引近50支隊伍報名參賽，作為本次賽事最大亮點的NBA紐約尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也親臨賽事現場，欣賞表演賽與閉幕式活動，與所有賽事隊伍合影留下紀念，展現寵粉無限的親民形象。

本次賽事中的「豹隊組」以無差別混打為賽事主軸，吸引眾多勁旅參與挑戰，其中包含現役職業3x3隊伍「台北戰馬」、「錸德閃電」以及「新北FOOTER」等強隊，「和益化學工業股份有限公司」也以實際行動支持體育發展，號召兩隊熱血豹小子組隊參與家庭組賽事，展現對籃球運動的熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NBA尼克明星中鋒唐斯今日現身大溪，為三對三籃球賽是站台。（圖／雲豹提供）

經過一整天的激烈廝殺後，最終「豹隊組」與「家庭組」的冠軍榮耀分別由「新北FOOTER」與「豹小子3」奪得，兩隊皆可獲得價值逾台幣20000元「大溪笠復威斯汀平日住宿券」乙張、唐斯簽名籃球乙顆及獎金$10000元台幣。

本屆賽事尾聲亦特別安排表演賽環節，邀請近日於 FIBA 3x3 臺北挑戰賽擊敗巴黎奧運金牌隊伍 Amsterdam RABOBANK的「台北永豐旺寶隊」，與雲豹球員林信寬、汪哲宇、丁冠皓及曹薰襄進行表演賽，同時兩名「雲豹奶爸」王皓吉與劉元凱也分別帶著孩子參加家庭組表演賽，增添更多溫馨氛圍。

手握杭州亞運3x3項目金牌的林信寬在表演賽後表示，「看到NBA球星唐斯出現在眼前很開心，也期待這次賽事能帶動日後國內三對三賽事的籃球風氣！」

▲NBA尼克明星中鋒唐斯今日現身大溪，為三對三籃球賽是站台。（圖／雲豹提供）

關鍵字： 唐斯尼克NBA雲豹Karl-Anthony Towns林信寬曹薰襄台籃雲豹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

體育署公布新版運動設施規範　滑輪溜冰、霹靂舞納入標準

體育署公布新版運動設施規範　滑輪溜冰、霹靂舞納入標準

2026早安台北路跑　「噴射機阿嬤」林潘秀雲女力出擊

2026早安台北路跑　「噴射機阿嬤」林潘秀雲女力出擊

東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

屏榮高中撂倒HVL衛冕軍豐原高商　3連勝挺進登峰造極邀請賽4強

屏榮高中撂倒HVL衛冕軍豐原高商　3連勝挺進登峰造極邀請賽4強

菁英運動員入閣有前例　最年輕部長李洋掌運動部將有亞運考驗

菁英運動員入閣有前例　最年輕部長李洋掌運動部將有亞運考驗

輔佐李洋！　鄭世忠出任運動部政務次長喊話：全力以赴

輔佐李洋！　鄭世忠出任運動部政務次長喊話：全力以赴

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

快訊／秘書長僅當一季就卸任　齊文駿發文：盼台籃讓球迷驕傲

快訊／秘書長僅當一季就卸任　齊文駿發文：盼台籃讓球迷驕傲

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

熱門新聞

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

陳晨威比賽大落後舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：比賽中要避免

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

2MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

3陳晨威舉毛巾放閃　古久保覺得不太妥

4樂天桃猿登門拜訪台南Josh

5「光害」干擾猿象戰　味全龍致歉

最新新聞

1平野肯定岳東華攻守　重話點名謝榮豪

2中山工商首敗　登峰造極賽龍頭大亂鬥

3燈光亂閃！羅戈慶幸沒被打亂節奏

4台塑盃網球賽　非種子陳彥丞晉級八強

5羅戈回穩+許基宏轟！兄弟賞猿3連敗

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366