NBA球星唐斯現身大溪　雲豹金牌狀元林信寬被圈粉超開心

桃園台啤永豐雲豹攜手「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」首度舉辦「Westin Cup威斯汀盃三對三籃球挑戰賽」，賽事於今(28日)於飯店外戶外球場熱鬧開打，吸引近50支隊伍報名參賽，作為本次賽事最大亮點的NBA紐約尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也親臨賽事現場，欣賞表演賽與閉幕式活動，與所有賽事隊伍合影留下紀念，展現寵粉無限的親民形象。

本次賽事中的「豹隊組」以無差別混打為賽事主軸，吸引眾多勁旅參與挑戰，其中包含現役職業3x3隊伍「台北戰馬」、「錸德閃電」以及「新北FOOTER」等強隊，「和益化學工業股份有限公司」也以實際行動支持體育發展，號召兩隊熱血豹小子組隊參與家庭組賽事，展現對籃球運動的熱情。

經過一整天的激烈廝殺後，最終「豹隊組」與「家庭組」的冠軍榮耀分別由「新北FOOTER」與「豹小子3」奪得，兩隊皆可獲得價值逾台幣20000元「大溪笠復威斯汀平日住宿券」乙張、唐斯簽名籃球乙顆及獎金$10000元台幣。

本屆賽事尾聲亦特別安排表演賽環節，邀請近日於 FIBA 3x3 臺北挑戰賽擊敗巴黎奧運金牌隊伍 Amsterdam RABOBANK的「台北永豐旺寶隊」，與雲豹球員林信寬、汪哲宇、丁冠皓及曹薰襄進行表演賽，同時兩名「雲豹奶爸」王皓吉與劉元凱也分別帶著孩子參加家庭組表演賽，增添更多溫馨氛圍。

手握杭州亞運3x3項目金牌的林信寬在表演賽後表示，「看到NBA球星唐斯出現在眼前很開心，也期待這次賽事能帶動日後國內三對三賽事的籃球風氣！」