體育署公布新版運動設施規範　滑輪溜冰、霹靂舞納入標準

▲體育署公布新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，新增滑輪溜冰、霹靂舞及衝浪3項運動。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

教育部體育署今（28）日正式發布最新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，彙整涵蓋42項運動種類的場館設施標準，內容包含場地尺寸、材質、照明及安全防護等細節。新版手冊依據不同運動賽事層級進行分級分類，為政府機關、學校及運動產業提供標準依據，確保設施安全與功能齊備，推動國內運動設施建置與管理朝向更高專業化與標準化。

體育署表示，該手冊自107年推出後廣受好評，但因應國際標準快速演進及新興運動興起，這次特委託臺灣體育運動管理學會進行全面修訂。

此次改版特別新增滑輪溜冰、霹靂舞及衝浪三項受年輕族群歡迎的運動，同時配合2024巴黎奧運後部分項目的場地規範變動，完整參照國際主要運動組織及賽會的最新標準，並結合台灣實際需求調整內容。新版規範有助地方政府日後規劃興建或整修運動設施時，能明確參照設置等級與標準，落實運動設施的專業與現代化。

以滑輪溜冰和霹靂舞等新興運動為例，手冊分別依據世界滑輪總會和世界運動舞蹈總會的國際規範，詳列場地長度、寬度、曲線半徑、材質、平整度、摩擦力、震動吸收率、燈光及顯示螢幕等多項設施要求，確保運動場地能符合國際賽事標準，同時兼顧台灣本地發展。

體育署進一步指出，此次手冊修訂獲得相關運動協會大力協助，不僅協助蒐集國際最新規範，也多次校正內容數據與圖表，提升手冊完整性與準確度。新版資料將於體育署官網公開，供社會大眾及業界參考。隨著運動部預計於9月9日成立，體育署期望透過各界共同努力，進一步強化國內運動場館設施的專業水準，優化整體運動環境。