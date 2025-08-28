運動雲

>

體育署公布新版運動設施規範　滑輪溜冰、霹靂舞納入標準

▲體育署今公布新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，新增滑輪溜冰、霹靂舞及衝浪3項運動。（圖／體育署提供）

▲體育署公布新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，新增滑輪溜冰、霹靂舞及衝浪3項運動。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

教育部體育署今（28）日正式發布最新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，彙整涵蓋42項運動種類的場館設施標準，內容包含場地尺寸、材質、照明及安全防護等細節。新版手冊依據不同運動賽事層級進行分級分類，為政府機關、學校及運動產業提供標準依據，確保設施安全與功能齊備，推動國內運動設施建置與管理朝向更高專業化與標準化。

體育署表示，該手冊自107年推出後廣受好評，但因應國際標準快速演進及新興運動興起，這次特委託臺灣體育運動管理學會進行全面修訂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次改版特別新增滑輪溜冰、霹靂舞及衝浪三項受年輕族群歡迎的運動，同時配合2024巴黎奧運後部分項目的場地規範變動，完整參照國際主要運動組織及賽會的最新標準，並結合台灣實際需求調整內容。新版規範有助地方政府日後規劃興建或整修運動設施時，能明確參照設置等級與標準，落實運動設施的專業與現代化。

以滑輪溜冰和霹靂舞等新興運動為例，手冊分別依據世界滑輪總會和世界運動舞蹈總會的國際規範，詳列場地長度、寬度、曲線半徑、材質、平整度、摩擦力、震動吸收率、燈光及顯示螢幕等多項設施要求，確保運動場地能符合國際賽事標準，同時兼顧台灣本地發展。

體育署進一步指出，此次手冊修訂獲得相關運動協會大力協助，不僅協助蒐集國際最新規範，也多次校正內容數據與圖表，提升手冊完整性與準確度。新版資料將於體育署官網公開，供社會大眾及業界參考。隨著運動部預計於9月9日成立，體育署期望透過各界共同努力，進一步強化國內運動場館設施的專業水準，優化整體運動環境。

▲體育署今公布新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，新增滑輪溜冰、霹靂舞及衝浪3項運動。（圖／體育署提供）

關鍵字： 體育署新版運動設施規範滑輪溜冰霹靂舞

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2026早安台北路跑　「噴射機阿嬤」林潘秀雲女力出擊

2026早安台北路跑　「噴射機阿嬤」林潘秀雲女力出擊

東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

東亞暨東南亞克拉術國際錦標賽　9月27日台北開打

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

屏榮高中撂倒HVL衛冕軍豐原高商　3連勝挺進登峰造極邀請賽4強

屏榮高中撂倒HVL衛冕軍豐原高商　3連勝挺進登峰造極邀請賽4強

菁英運動員入閣有前例　最年輕部長李洋掌運動部將有亞運考驗

菁英運動員入閣有前例　最年輕部長李洋掌運動部將有亞運考驗

輔佐李洋！　鄭世忠出任運動部政務次長喊話：全力以赴

輔佐李洋！　鄭世忠出任運動部政務次長喊話：全力以赴

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

快訊／秘書長僅當一季就卸任　齊文駿發文：盼台籃讓球迷驕傲

快訊／秘書長僅當一季就卸任　齊文駿發文：盼台籃讓球迷驕傲

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

【奪命水泥塊】高雄騎士輾過石塊！「機車彈起」噴飛亡

熱門新聞

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

陳晨威比賽大落後舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：比賽中要避免

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

2MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

3樂天桃猿登門拜訪台南Josh

4NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

5陳晨威舉毛巾放閃　古久保覺得不太妥

最新新聞

1電梯驚魂中被認出　平野哭笑不得

2魔神樂收惡意私訊　古久保沈重喊話

3註銷霸姆德　古久保談取捨關鍵

4陳晨威舉毛巾放閃　古久保覺得不太妥

5新版運動設施規範　滑輪溜冰、霹靂舞納入

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366