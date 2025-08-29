曾祥鈞重返富邦勇士　吳永仁盛讚：他是最好大前鋒

▲曾祥鈞重返富邦勇士，被總教練吳永仁稱為新世代最佳大前鋒。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

「高冷酷帥」曾祥鈞日前正式結束旅日生涯，「鳳還巢」重返PLG職籃富邦勇士，28日他也隨隊與遠道而來的日本職籃B.League滋賀湖泊進行交流賽。勇士總教練吳永仁就表示，「曾祥鈞的移動能力、衝搶籃板意識都比過去進步，是新世代最好的大前鋒！」

繼日前與TPBL職籃台北台新戰神交手後，擁有旅日小將游艾喆的滋賀湖泊，28日和PLG職籃富邦勇士進行交流賽，最終更以36分之差大勝地主勇士。

此戰也是曾祥鈞回歸勇士首次公開亮相，上賽季他選擇旅日挑戰日本職籃，加盟名古屋戰鷹一季後再度回歸台籃舞台。

曾祥鈞表示，「赴日一季讓自己獲益良多，不論是禁區防守的技巧以及身體碰撞強度都有所提升。」

勇士主帥吳永仁則認為，「曾祥鈞旅日後，整體移動能力以及衝搶籃板的意識都比過去更好，防守籃板的保護能力也更強，接下來希望能強化他的進攻慾望，讓他在攻擊面有更高的信心。」

吳永仁說，「不論在勇士或是中華隊，曾祥鈞都是新世代最好的大前鋒，未來勢必會多給他一些上場時間。」

▲吳永仁認為曾祥鈞旅日後有所進步。（圖／富邦勇士提供）