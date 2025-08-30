運動雲

NBA雙星雷納德、唐斯合體現身　高錦瑋準絕殺率雲豹奪勝

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲NBA超級球星雷納德現身桃園巨蛋，感受台灣球迷熱情露出燦爛笑容。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／桃園報導

NBA超級球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）、明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）30日現身亞洲巡迴桃園站「可愛豹擊」活動，雷納德也親自下場，和地主桃園台啤永豐雲豹球星高錦瑋、林信寬、克羅馬進行一對一籃球對決，最終雲豹和TAT明星聯隊實戰過招，由高錦瑋投進致勝準絕殺，率雲豹76比75險勝。賽後雷納德繞場和球迷擊掌，也讓活動圓滿落幕。

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲雷納德親自示範中距離投射。（圖／記者李毓康攝）

今日NBA兩位超級球星雷納德、唐斯在桃園合體亮相，為亞洲巡迴桃園站「可愛豹擊」活動站台，今日桃園巨蛋現場湧入大約9成，近5000位球迷入場爭睹兩位球星風采。

身為活動主角的雷納德，也親自上場示範「Kawhi小學堂」招牌中距離投射，唐斯也相當配合的擔任餵球角色。

兩人技術挑戰賽也都親自下場示範，雷納德更和雲豹3大球星高錦瑋、林信寬以及克羅馬一對一單挑過招，其中林信寬更是連續兩次吃掉雷納德，贏得現場球迷喝采，但雷納德最終仍完成絕殺領軍奪勝。

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲雷納德單打腳步相當犀利。（圖／記者李毓康攝）

雲豹與TAT明星聯隊實戰也打得火熱，下半場雙方都展開真槍實彈廝殺，雲豹王牌主控高錦瑋最終一記精彩準絕殺，幫助雲豹以76比75擊敗TAT聯隊。

活動結束後，雷納德親自繞場和球迷擊掌，球迷也得以親自感受「大手」觸感，見識到傳說中長達 9.75 英吋（約合 24.7 公分）、令他獨步 NBA 的「巨靈神掌」。雷納德也和大批球迷自拍合影留念，為此次見面會劃下完美句點。

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）攜手4屆NBA全明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）以特別嘉賓身份登場現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲雷納德與唐斯兩大球星合體，現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

投進致勝準絕殺的高錦瑋賽後笑說，「原本以為只是娛樂性質的表演賽，沒想到下半場大家都開始認真拚勝負，至於和雷納德單打，他只要一背框單打，我就幾乎放棄，因為完全守不住。」

賽後雷納德表示他對台灣球迷的熱情感到印象深刻，他很喜歡這股正向的能量。他也勉勵現場所有年輕球員要無懼挑戰，不斷訓練才能夠不斷精進球技。

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）與雲豹高錦瑋一對一對決。（圖／記者李毓康攝）

▲雲豹主控高錦瑋和雷納德場上實際單打過招。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： NBA雷納德唐斯雲豹高錦瑋林信寬Kawhi LeonardKarl-Anthony T

【裝傻比賽冠軍】深夜開賓士炸街 還反問警：這樣很大聲嗎？

