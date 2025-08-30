雷納德、唐斯現身桃園巨蛋　雲豹高錦瑋、林信寬也追星

▲雲豹明星主控高錦瑋。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

NBA超級球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）、明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）30日現身亞洲巡迴桃園站「可愛豹擊」活動，TAT聯隊也和地主桃園台啤永豐雲豹進行實戰過招。「雲豹雙星」高錦瑋、林信寬都表示，非常欣賞雷納德這位球員，也對他當年的不可思議季後賽絕殺印象深刻。

雲豹今日以地主之姿，迎戰TAT明星聯隊，兩位NBA超級球星雷納德、唐斯則分別坐鎮雙方陣營督軍。雲豹當家明星主控高錦瑋、主力前鋒林信寬都表示，對於雷納德、唐斯兩位球星相當喜愛，特別是雷納德當年季後賽對上七六人的不可思議絕殺，更是印象深刻。

▲雷納德場邊督軍，神情相當嚴肅。（圖／記者李毓康攝）

高錦瑋表示，「很期待能和雷納德互動，他有兩座NBA總冠軍與FMVP，能在台灣看到這兩位球星真的很開心。」

「金牌狀元」林信寬則表示，「很期待見到雷納德本人，聽說今天進場球迷有將近9成，台灣球迷真的很支持，我知道雷納德是一位很重視訓練標準的球員，大家都說他像機器人，我也很希望向他學習。」

▲雲豹「金牌狀元」前鋒林信寬。（圖／記者杜奕君攝）