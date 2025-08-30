運動雲

雷納德感受台灣球迷熱情　唐斯大秀書法「三百首」功力

記者杜奕君／桃園報導

NBA超級球星雷納德（Kawhi Leonard）30日在桃園巨蛋舉行亞洲巡迴桃園站「可愛豹擊」活動，包括另一位明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）也現身合體。雷納德在活動落幕時，特別感謝台灣球迷力挺，強調感受到台灣球迷愛籃球的新，也期待大家若想從事籃球路，必須有信心以及努力不懈的訓練。

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲雷納德此次台灣行，感受寶島球迷熱情。（圖／記者李毓康攝）

雷納德今日桃園站活動，根據主辦單位透露，桃園巨蛋現場售票將近9成，根據現場估算大約5000位球迷入場欣賞雷納德、唐斯風采，兩人也都下場牛刀小試，不僅同在技術挑戰賽獻藝，雷納德更在1對1單打對抗賽上演絕殺戲碼，領軍拿下關卡勝利。

雷納德賽後受訪時強調，「感謝所有球員及球迷支持，此行徹底感受到台灣粉絲的熱情，以及熱愛籃球的心，希望大家能有信心和努力不懈的訓練，就能讓自己的籃球能力變得更好。」

在桃園巨蛋活動結束後，雷納德、唐斯也現身桃園珍珠海岸音樂節，與現場民眾同歡，唐斯更是在出席桃園盃三對三籃球賽時，現場大秀書法功力，用毛筆寫下「三百首」這3個字，與自己的中文名字唐斯（詩）三百首玩起諧音哏，讓現場笑聲不斷。

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲雷納德此行親自下場小試身手。（圖／記者李毓康攝）

