1對1單挑吃掉NBA球星雷納德兩球　林信寬：蠻爽的！

▲雲豹林信寬今日與NBA超級球星雷納德一對一對決，並且兩次單打取分。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／桃園報導

NBA超級球星雷納德（Kawhi Leonard）30日與明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）攜手在桃園巨蛋現身，與台灣球迷相見歡。其中，在1對1單挑賽環節上，雲豹本土雙星包括高錦瑋、林信寬都與雷納德進行1對1實戰，「金牌狀元」林信寬更是連續外線單打命中，吃掉雷納德贏得滿堂彩。賽後林信寬表示，「蠻爽的！在他面前投進球，感覺就是不一樣，成就感有差！」

此次NBA兩位現役超級球星雷納德、唐斯受邀來台，今日在桃園巨蛋舉行球迷見面會，身為地主的雲豹也與主辦單位TAT明星隊場上實戰過招。

▲雷納德與林信寬相互攻防。（圖／記者李毓康攝）

其中在1對1單打項目，雲豹包括高錦瑋、林信寬以及克羅馬都和NBA頂尖球星雷納德過招，其中高錦瑋、克羅馬都無法越雷池一步，但「金牌狀元」林信寬卻是兩度在NBA最頂尖防守大鎖雷納德面前取分，贏得現場球迷喝采。

林信寬，「蠻爽的！雖然他沒有認真，但在他面前投進球，感覺就是不一樣。有時候進球還是得看防守者，那個『成就感』有差。」

▲林信寬外線單打雷納德得手。（圖／記者李毓康攝）