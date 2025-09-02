運動雲

>

快訊／PLG職籃有望「擴編選秀」　新軍洋基工程加入補強本土戰力

▲PLG職籃副會長陳建州、洋基工程總經理錢韋成。（圖／記者杜奕君攝）

▲PLG職籃有望「擴編選秀」，洋基工程確定總經理由錢韋成擔綱。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2025年PLG職籃新人選秀會於2日晚間舉辦，聯盟副會長陳建州在選秀會開始前證實，新成立的「洋基工程」確定將走類似「擴編選秀」模式，希望最快速時間內打造最有競爭力球隊。另外在新賽季主場方面，洋基也可能朝桃竹苗地區落腳，希望球迷拭目以待。

聯盟最神秘新軍洋基工程，今日在選秀會前終於曝光制服組，目前球隊總經理確定由錢韋成出任，他表示，「目前包括制服組、教練團都已經建置完成，球員的找尋部分也已經上了軌道，但詳細狀況還是會在10月份球隊正式成軍記者會一併公布。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲PLG職籃副會長陳建州、洋基工程總經理錢韋成。（圖／記者杜奕君攝）

▲PLG職籃副會長陳建州。（圖／記者杜奕君攝）

錢韋成強調，「急事緩辦！球團的立場一定會想盡辦法給大家驚喜，希望在一定時間內將品質做到極致。」

PLG聯盟大家長陳建州則透露，「目前每天都會有新進度，一定會讓球迷有期待感，洋基工程的球員戰力方面，會看他們的需求與各隊願意釋出的部分，大家提出想法和需求，希望最快速時間內，打造出最有競爭力球隊。」

針對洋基工程的主場方面，陳建州不諱言表示，「目前各隊在場館上都面臨挑戰，桃竹苗地區都有去詢問，還是讓球團自行宣布，包括領航猿與TPBL職籃的雲豹，都面臨場館問題，這點必須和球迷說清楚，最基本還是得讓比賽有地方打。」

▲PLG職籃副會長陳建州、洋基工程總經理錢韋成。（圖／記者杜奕君攝）

▲洋基工程制服組團隊今日現身PLG新人選秀會。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： PLG擴編選秀洋基工程選秀錢韋成台籃陳建州

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／葉惟捷成狀元唯一指標！　PLG選秀今登場僅17人參選

快訊／葉惟捷成狀元唯一指標！　PLG選秀今登場僅17人參選

前日職啦啦隊品涵、高人氣網紅顗安　加盟Taishin Wonders

前日職啦啦隊品涵、高人氣網紅顗安　加盟Taishin Wonders

勇士重返東超戰線　曾祥鈞、莫巴耶開幕戰攜手迎敵

勇士重返東超戰線　曾祥鈞、莫巴耶開幕戰攜手迎敵

領航猿「和平館」打東超開幕戰　盧峻翔對戰脇真大成焦點

領航猿「和平館」打東超開幕戰　盧峻翔對戰脇真大成焦點

恨天高！籃板狂輸32個　中華U16男籃不敵紐西蘭吞首敗

恨天高！籃板狂輸32個　中華U16男籃不敵紐西蘭吞首敗

吳芳嫺惜敗曾奪奧運金牌勁敵　美網女雙止步16強

吳芳嫺惜敗曾奪奧運金牌勁敵　美網女雙止步16強

游艾喆、李家慷、蔡文誠攜手當導師　公益籃球營指導後進

游艾喆、李家慷、蔡文誠攜手當導師　公益籃球營指導後進

雷納德感受台灣球迷熱情　唐斯大秀書法「三百首」功力

雷納德感受台灣球迷熱情　唐斯大秀書法「三百首」功力

1對1單挑吃掉NBA球星雷納德兩球　林信寬：蠻爽的！

1對1單挑吃掉NBA球星雷納德兩球　林信寬：蠻爽的！

被台灣球迷暱稱「可愛」　雷納德曝感想：欣然接受

被台灣球迷暱稱「可愛」　雷納德曝感想：欣然接受

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

熱門新聞

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威5.1局失2分　大聯盟先發首勝

2韓媒關注兄弟Thank You柯威士

3孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分奪勝

4衛少、西蒙斯至今沒人要？球探點出現實

5啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告

最新新聞

1林宇謙成PLG榜眼　要用投射能力立足

2葉惟捷拚新人王　最想對決林志傑

3U18韓國隊火力不容小覷險勝明星隊

4國體大「展現進步」挺進桃園盃4強

5PLG職籃選秀　葉惟捷成選秀狀元

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366