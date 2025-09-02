快訊／PLG職籃有望「擴編選秀」　新軍洋基工程加入補強本土戰力

▲PLG職籃有望「擴編選秀」，洋基工程確定總經理由錢韋成擔綱。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2025年PLG職籃新人選秀會於2日晚間舉辦，聯盟副會長陳建州在選秀會開始前證實，新成立的「洋基工程」確定將走類似「擴編選秀」模式，希望最快速時間內打造最有競爭力球隊。另外在新賽季主場方面，洋基也可能朝桃竹苗地區落腳，希望球迷拭目以待。

聯盟最神秘新軍洋基工程，今日在選秀會前終於曝光制服組，目前球隊總經理確定由錢韋成出任，他表示，「目前包括制服組、教練團都已經建置完成，球員的找尋部分也已經上了軌道，但詳細狀況還是會在10月份球隊正式成軍記者會一併公布。」

▲PLG職籃副會長陳建州。（圖／記者杜奕君攝）

錢韋成強調，「急事緩辦！球團的立場一定會想盡辦法給大家驚喜，希望在一定時間內將品質做到極致。」

PLG聯盟大家長陳建州則透露，「目前每天都會有新進度，一定會讓球迷有期待感，洋基工程的球員戰力方面，會看他們的需求與各隊願意釋出的部分，大家提出想法和需求，希望最快速時間內，打造出最有競爭力球隊。」

針對洋基工程的主場方面，陳建州不諱言表示，「目前各隊在場館上都面臨挑戰，桃竹苗地區都有去詢問，還是讓球團自行宣布，包括領航猿與TPBL職籃的雲豹，都面臨場館問題，這點必須和球迷說清楚，最基本還是得讓比賽有地方打。」

▲洋基工程制服組團隊今日現身PLG新人選秀會。（圖／記者杜奕君攝）