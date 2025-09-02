運動雲

快訊／葉惟捷成狀元唯一指標！　PLG選秀今登場僅17人參選

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2025年新人選秀會將於2日晚間展開，由於今年適逢「選秀小年」，加上先前TPBL職籃、SBL超級籃球聯賽都已先後舉辦新人選秀會，因此本季維持4隊規模開打的PLG職籃，此次僅有17位新秀最終報名參選。本屆由剛剛成立的「洋基工程」握有選秀狀元籤，預料旅美小將葉惟捷將是「選秀狀元」最大熱門，不過葉惟捷近期都隨桃園璞園領航猿團練情況下，雙方是否進行選秀權或是選後交易，也值得後續觀察。

本屆PLG職籃新人選秀會，根據聯盟提供最終報名確認名單，僅有17名球員報名參選，其中又以畢業自南山高中，隨後旅美進入阿拉巴馬農工的195公分射手，過去兩年都入選瓊斯盃國手的葉惟捷，被視為本次選秀會的狀元最大熱門。

另外可能中選者，則是來自虎尾科技大學，身高205公分的外籍生喬納森，以及先前試訓打出不錯聲勢，在8歲就取得中華民國護照，可視為本土球員的華裔185公分布農族控衛江佳樂，都可能在首輪中選。

不過由於本季具有即戰力的重量級新秀不算太多，加上先前TPBL、SBL已經率先選秀挑人甚至完成簽約，剛剛成軍的洋基工程若沒有出手網羅大量新秀入隊，恐怕本屆PLG選秀會中選人數也將寥寥可數。

本次PLG選秀會順位由新成立的洋基工程取得第1順位，第2到第4順位分別為台南台鋼獵鷹、台北富邦勇士，最後則是上季總冠軍領航猿，後續輪次也將依照此順位選人。

▲瓊斯盃中華白隊葉惟捷。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉惟捷預料將是本屆PLG職籃「選秀狀元」大熱門。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： PLG選秀葉惟捷洋基工程狀元籤台籃

