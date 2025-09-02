勇士重返東超戰線　曾祥鈞、莫巴耶開幕戰攜手迎敵

▲曾祥鈞重返勇士，將在東超開幕戰主場迎敵。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

睽違一季，台北富邦勇士籃球隊再度挺進東亞超級聯賽（EASL），本季賽事將於10月8日在台北和平籃球館揭開序幕。特別的是，開幕日將由台灣PLG職籃兩大勁旅台北富邦勇士與桃園璞園領航猿，分別迎戰日本B聯盟兩支強權球隊宇都宮皇者與琉球黃金國王，為球迷帶來一日雙戰的全新觀賽體驗。

本屆開幕戰不僅賽事精彩，門票也別具巧思。9月5日中午12點起，球迷可搶購一票兩場的門票，最低只需450元，即可近距離感受兩場高張力對決。觀眾席分為場邊席、應援席及動次席，票價從4500元到450元不等，滿足不同球迷需求。

勇士隊今年將以嶄新陣容出擊，多位新血將在開幕戰首次亮相。除了回歸的「酷帥高冷」曾祥鈞外，新加盟的洋將古德溫（Archie Goodwin）和華裔潛力新星林俊佑（Spencer Lin）也有望登場。

歷經瓊斯盃洗禮的周桂羽、陳又瑋，則將帶著更成熟的身手回歸陣容。此外，外籍生莫巴耶首度參與東超賽事，預計將為場上增添新火花。

開幕當晚6點30分，勇士將正面對決上季B聯盟冠軍宇都宮皇者，緊接著8點30分，領航猿則將挑戰B聯盟亞軍琉球黃金國王。兩場強強對決，勢必掀起台日籃壇熱潮，讓球迷一次滿足籃球渴望。