領航猿「和平館」打東超開幕戰　盧峻翔對戰脇真大成焦點

▲領航猿東超開幕戰主場迎戰琉球黃金國王，球團公布相關售票機制。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿、台北富邦勇士將於10月8日展開本賽季東亞超級聯賽(EASL)開幕戰，兩隊此次將「共用主場」台北和平籃球館，同日先後迎戰日本強權琉球黃金國王、宇都宮皇者。開幕戰門票將在9月5日中午12點正式開賣，一日兩戰同時也可以「一票兩看」。

上季PLG職籃年度總冠軍領航猿，連續第二年取得東超參賽權，在開幕日將於主場迎戰B.LEAGUE天皇盃冠軍琉球黃金國王雙方曾於上個賽季東超四強賽交手，當時在當家球星盧峻翔全場24分率領下，搭配洋將伯朗(Alec Brown)投進鎖定勝局的關鍵三分球，終場以71比64擊敗國王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季兩隊在小組賽搶先碰頭，雙方主戰陣容與上個賽季相差不遠，由領航猿主力洋將伯朗、葛拉漢(Treveon Graham)領軍，力抗國王禁區雙塔庫利(Jack Cooley)與歸化球員柯克(Alex Kirk)。

後場由「神奇小白」白曜誠二度對決琉球明星後衛岸本隆一；甫拿下2024-25賽季B.LEAGUE新人王的脇真大，今年曾代表日本國家隊來臺參加瓊斯盃，為琉球陣中看板球員之一，對位領航猿當家球星盧峻翔也將成賽事一大看點。

總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)表示，「能夠再次與這支日本頂尖強權交手，對領航猿這支年輕球隊來說，是很好的學習機會，這次回到台灣主場作戰，與上次是完全不同的體驗，期待能夠在主場球迷面前打出一場精彩的戰役。」