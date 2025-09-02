運動雲

恨天高！籃板狂輸32個　中華U16男籃不敵紐西蘭吞首敗

▲U16中華男籃、王以勒。（圖／取自FIBA官網）

▲U16中華男籃小組賽第二戰不敵紐西蘭，王以勒拿下並列全隊最高16分。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

在蒙古舉行的U16亞洲盃男籃賽，中華隊在首戰告捷擊敗菲律賓後，小組賽第二戰交手身材高大的紐西蘭，最終中華隊小將團隊籃板落後多達32個情況下，以82比101輸球，吞下小組賽首敗。

此次中華U16男籃由金華國中教頭吳正杰領軍，預賽和菲律賓、紐西蘭及印尼同組，昔日隊史參賽最佳成績為2015年時拿下第2名，本次則是繼2017年之後再度組隊參賽。

中華隊首戰靠著隊長王以勒攻下24分的出色表現，以106比82大勝菲律賓，不過小組賽第二戰遭遇強敵紐西蘭，中華隊受制身高劣勢，無法有效掌握籃板情況下，雖然首節打完還能以兩分差緊咬，但比賽末節仍遭紐西蘭大幅拉開，最終以19分之差敗北。

此戰中華隊團隊籃板以30比62大幅落後紐西蘭，加上三分球命中率僅有27.3％，內外失守情況下，成為輸球最大主因。

中華隊本場則以南湖高中王以勒以及南山高中的幸培安各自拿下16分表現最佳。接下來中華隊將於今晚7點進行小組賽最終戰，對手則是印尼。

▲U16中華男籃、王以勒。（圖／取自FIBA官網）

▲U16中華男籃在小組賽前兩戰打完取得1勝1敗。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： U16中華男籃王以勒台籃

