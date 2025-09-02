運動雲

前日職啦啦隊品涵、高人氣網紅顗安　加盟Taishin Wonders

Taishin Wonders揭曉新陣容 前日職啦啦隊品涵與高人氣網紅顗安閃耀登場、Taishin Wondeers三位新男神，Tofu、Enso與雲翔、本屆兩位練習生欸辣與Mega。（圖／戰神提供）

▲Taishin Wonders揭曉新陣容 前日職啦啦隊品涵與高人氣網紅顗安閃耀登場。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders新成員名單正式出爐！陣容再升級，延攬前日職啦啦隊、AKB48 Team TP出身的品涵，以及擁有TikTok45萬、IG 16萬追蹤的高人氣網紅顗安加入，另有三名男神以及兩名練習生，今年徵選吸引近300位報名者，其中更有來自日本、韓國與美國籍的舞者角逐，最終新賽季完整名單也於今日公布。

台新育樂總經理林祐廷表示，從初選到決選的評選過程相當掙扎，「參賽者展現強烈的企圖心，無論報名影片或現場演出，都有許多高水準表現。」

回顧本屆徵選，Taishin Wonders總監安妮老師認為，參賽者專業程度比往年更成熟，無論是筋開腰軟的特技動作，還是多樣的舞蹈風格，都讓評審印象深刻，「決選時散發的表演魅力，與評審對望時的自信，能更感受到大家都是有備而來。」今年女神正取名額僅兩名，從中脫穎而出為前日職福岡軟銀鷹啦啦隊的「清新女神」品涵，自2015年參與AKB48台灣徵選開始，展開8年偶像生涯，旅日一年後回到台灣的她，相當期待能再與台灣粉絲見面。

她笑說，「希望大家能看到我不一樣的樣貌，除了可愛以外，也會挑戰更多舞風。」此次擔任決選評審的學姊橘兒也特別表示：「品涵的可愛與親和力令人印象深刻，整個決選結束後腦海中還是她的身影。」

Taishin Wonders揭曉新陣容 前日職啦啦隊品涵與高人氣網紅顗安閃耀登場、Taishin Wondeers三位新男神，Tofu、Enso與雲翔、本屆兩位練習生欸辣與Mega。（圖／戰神提供）

▲Taishin Wondeers三位新男神，Tofu、Enso與雲翔。（圖／戰神提供）

另一位則為「甜辣女神」顗安，自幼習舞的她，具備現代芭蕾與KPOP、街舞背景，翻騰動作也難不倒，個人於TikTok 與IG吸引數十萬粉絲追隨。顗安特別提到報名戰神啦啦隊的原因，是對於紅色情有獨鍾，「非常興奮能加入以紅色為主色的球隊。」自己也相當期待新球季的到來，「迫不及待和戰友們場邊為戰神應援，請大家多多支持我！」

在去年度首次加入男生成員後，本季將繼續展現競技與多元表演的特色，延攬三位新男神加入，「反差男神」雲翔擁有7年競技啦啦隊資歷，多次入選中華隊，並在2022、2024年亞洲啦啦隊錦標賽奪下冠軍，「親民男神」Enso則有9年競技啦啦隊經驗，於2023年代表台灣出戰亞洲啦啦隊錦標賽拿下亞軍。

年僅18歲的「地板男神」Tofu以Breaking霹靂舞專長脫穎而出，成為戰神啦啦隊中最年輕的正式成員。他曾拿下多次比賽冠軍，包括 Cheonan World Dance Festival、臺北捷運盃街舞大賽排舞YOUTH組、Let's Battle緯來高中街舞大賽等，展現紮實舞蹈實力；加上國中時期也學過競技啦啦隊，能勝任底層人員，不僅能帶來精彩的舞台演出，更能協助融入競技特色，被視為兼具舞蹈與競技實力的全方位成員。

雖然原先並未規劃練習生名額，但因表現亮眼，最終破例錄取年僅18歲的欸辣與Mega。兩位於高中期間獲選由高中體總組建的「WooHoo Power」啦啦隊，於各大學生賽事演出累積舞台表演經驗，加上各自擅長的KPOP、街舞與Jazz Funk等舞蹈能力，未來將在實戰觀摩中進一步磨練，展現成長潛力，期盼邁向正式舞台。

臺北台新戰神啦啦隊 Taishin Wonders 新賽季將持續融合多元舞風與競技特技，打造更具張力的應援體驗。原團隊中女神Mika、柳柳、俐蓁、甜心、蔓妮、菲菲、沛沛、黑黑、闕闕、Kira、李素泳、朴恩惠；男神Cooper、傳恩、瑋瑋、皓皓，與練習生Momo持續陪伴戰友，新賽季將與新血品涵、顗安、雲翔、Enso、Tofu、練習生欸辣、Mega攜手為戰神應援，帶來全面升級的觀賽體驗。

Taishin Wonders揭曉新陣容 前日職啦啦隊品涵與高人氣網紅顗安閃耀登場、Taishin Wondeers三位新男神，Tofu、Enso與雲翔、本屆兩位練習生欸辣與Mega。（圖／戰神提供）

▲Taishin Wonders本屆兩位練習生欸辣與Mega。（圖／戰神提供）

關鍵字： Taishin Wonders品涵顗安啦啦隊TPBL

