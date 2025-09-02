運動雲

快訊／有曾祥鈞、莫巴耶還不夠　富邦勇士選秀再挑長人喬納森

▲▼PLG選秀會。（圖／記者周宸亘攝）

▲虎尾科大外籍生喬納森，成為勇士本屆選秀榜眼。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士在擁有「最強外籍生」莫巴耶，加上中華隊頂級大前鋒曾祥鈞回鍋效力情況下，2日在新人選秀會上持續「天龍陣」選秀策略，挑選來自UBA虎尾科技大學的205公分長人喬納森。勇士領隊許晉哲表示，「其他位置很齊全，最缺的還是中鋒，因此選擇喬納森補上內線。」

勇士在本次PLG新人選秀會，最終以首輪第3順位挑中來自虎尾科大的喬納森，他也成為本屆唯一獲選的外籍生，以及UBA產出球員。

勇士GM許晉哲透露，「前兩順位鋒線都被選掉，因為莫巴耶狀況還是有點讓球隊擔心，怕他出現傷勢狀況，加上我們目前洋將找尋上也有問題，因此選擇喬納森。」

許晉哲笑說，「後場位置我們人手很齊全，也不想外界又說我們選了不用、不栽培，因此還是選擇目前最缺的中鋒位置。」

日前勇士找來菲律賓可能的歸化中鋒布特萊特（Bennie Boatwright）進行測試，但目前他的傷勢狀況令勇士教練團相當擔心，許晉哲透露，「一開始我們以為是撿到寶，208公分能運、能投，天賦真的很好，但他還在努力從傷勢復原，就連菲律賓國家隊教練都說要來台灣看他練球，但他目前的傷勢狀況，可能無法撐過測試。」

勇士總教練吳永仁則表示，「喬納森的職業態度很好，加上內線防守能力也不錯，這是我們挑選最大主因。」

▲▼PLG選秀會。（圖／記者周宸亘攝）

▲許晉哲透露選進喬納森，就是希望持續增加內線戰力。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： PLG富邦勇士喬納森許晉哲吳永仁選秀台籃

