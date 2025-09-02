快訊／黑馬林宇謙成選秀榜眼　要用投射能力立足PLG

▲曾是U16中華男籃國手的林宇謙，成為PLG新科選秀榜眼。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜奕君／台北報導

國中時期曾是陳將双、陳力生同期隊友，前U16中華男籃國手林宇謙2日在本屆PLG職籃新人選秀會成為黑馬，由台南台鋼獵鷹以首輪第2順位指名，成為本屆「選秀榜眼」。國中畢業就赴美挑戰籃球路，林宇謙希望憑藉在2、3號位置的身材強度以及投射能力，在聯盟立足，也很期待和台籃標竿球員林志傑在場上過招。

身高192公分的林宇謙，自金華國中畢業後就赴美求學延續籃球路，並就讀藍山基督教大學，此次返台投入PLG職籃選秀，林宇謙也透露，「先前曾赴獵鷹試訓，感覺那裡的球風很有活力，學長們也對我很包容，願意教我很多。」

林宇謙也說，「新秀賽季的目標，當然是期許自己能夠獲得教練信任，獲得穩定的上場機會。我自認是身體素質比較好的2、3號球員，也希望能用投射能力在聯盟中立足。」

談到新賽季想對位的球員，林宇謙也表示，「當然是最想交手台灣籃壇的標竿人物林志傑，另外當然就是自己昔日同窗隊友陳力生，先前我要投入選秀，他也給我很多建議與鼓勵，很期待新賽季和他交手。」

▲林宇謙（中）、江加樂（右）成為本次選秀會洋基工程選進新秀。（圖／記者周宸亘攝）