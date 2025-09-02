快訊／PLG選秀狀元葉惟捷要拚新人王　最想對決從小的偶像林志傑

▲PLG選秀會，葉惟捷成為選秀狀元。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜奕君／台北報導

2025年PLG職籃新人選秀會2日正式落幕，17位待選新秀最終僅有4人中選，整個選秀會歷時僅20分鐘就正式完結。新軍「洋基工程」在握有首輪第1順位狀元籤情況下，挑選了195公分旅美前鋒葉惟捷，成為隊史首位選秀狀元。葉惟捷表示，「第一份工作，我已經準備好上班了！新人王當然是我的目標，也希望對決從小看到大的偶像林志傑。」

PLG職籃在洋基工程加入下，新賽季確定維持4隊規模開打，聯盟新軍洋基工程在總經理錢韋成領軍下，制服組也首度公開亮相，並在首輪第1順位挑選了葉惟捷，成為本屆PLG職籃選秀狀元。

▲PLG新科選秀狀元葉惟捷、選秀榜眼林宇謙。（圖／記者周宸亘攝）

葉惟捷表示，「被選上當下，自己其實很平常心，只想著是第一份工作，我準備好要上班了！」

葉惟捷強調，「踏上職業舞台只是個開始，爸媽也都諄中我的想法，我希望每場比賽平常心，把攻守都做好，回饋給主場新竹球迷。」

今日葉惟捷出席選秀會，全身行頭也相當醒目，除了一系列妝髮造型外，成套西裝更是搭配「短褲」亮相，也成為本屆選秀會最大亮點，狀元榮耀實至名歸。

▲葉惟捷從洋基工程總經理錢韋成手中接過球隊隊徽帽。（圖／記者周宸亘攝）