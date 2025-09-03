運動雲

領航猿「棄選」只為交易葉惟捷？　陳信安親上火線釋疑

▲▼PLG選秀會-葉惟捷、林宇謙、喬納森、江加樂。（圖／記者周宸亘攝）

▲PLG職籃選秀會落幕，領航猿「棄選」收場。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜奕君／台北報導

2025年PLG職籃新人選秀會，衛冕軍桃園璞園領航猿在首輪就「棄選」，提前放棄此次補進新秀機會。針對外界不斷傳聞，他們可能透過交易向洋基工程換來本屆新科「選秀狀元」葉惟捷一事，領航猿副領隊兼發言人陳信安表示，「目前還沒有這些事！此次不選人，主要是因為球隊本土陣容很滿，選進來如果沒有發揮空間，對選手不公平！」

本屆PLG新人選秀會，最終17位選手僅有4人獲得球團青睞挑選，整個選秀會歷時僅20分鐘就「快閃」告終，其中上季總冠軍領航猿甚至首輪就提前放棄，本屆選秀會並未補進任何新秀戰力。

領航猿副領隊兼發言人陳信安強調，「主要還是球隊人手很滿，加上季前也補強了譚傑龍，其實如果選了新秀進來卻沒有發揮空間，對他們也不公平。」

另外，針對外界傳聞不斷，認為本次選秀狀元葉惟捷可能透過交易來到領航猿，陳信安則強調，「目前還沒有，之後看看球團之間的溝通，葉惟捷是一位很優秀的選手，相信大家都很想獲得他。」

而用狀元籤挑中葉惟捷，次輪首位再選到江加樂的洋基工程，總經理錢韋成則強調，「本次選秀目標算是達成，我們非常滿意。」

至於是否交易狀元郎葉惟捷，錢韋成則語帶保留的說，「一切都先不說死，葉惟捷是我們本來就非常想要的選手，以我的看法，第一時間絕對不會交易他。」

▲▼PLG選秀會-陳建州。（圖／記者周宸亘攝）

▲PLG職籃副會長陳建州。（圖／記者周宸亘攝）

北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

﻿

