PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

▲PLG職籃選秀會，本屆僅4人中選。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜奕君／台北報導

2025年PLG職籃新人選秀會2日落幕，選秀會僅歷時20分鐘，最終17位待選新秀中，僅有4人入選，寫下聯盟新低紀錄。其中，本屆UBA出產的本土球員，更是「全軍覆沒」無人獲選，成為台籃一大警訊。

PLG職籃自2021年開始新人選秀會，首屆選秀共16人獲選、其後幾屆分別有11人、8人、11人獲選，但本屆選秀會無論最終完成報名參選的選手（17人），以及最終獲選人數（4人），都創下歷史新低。

其中本屆獲選的4位新秀一字排開，葉惟捷、林宇謙分別在高中、國中畢業後成為旅美球員，喬納森則為UBA外籍生，次輪中選的江加樂則是華裔球員，形同本屆PLG選秀會上，純UBA本土球員沒有任何人中選。

由於適逢選秀小年，加上先前TPBL、SBL選秀已經挑走絕大部分好手，此次PLG選秀會僅進行20分鐘就「快閃」結束。

但和去年人手短缺的高雄鋼鐵人一口氣選進4人相比，此次洋基工程在短時間內成軍下，仍僅挑了兩名新秀。先前TPBL職籃新人選秀會，褔爾摩沙夢想家選擇放棄並未選進任何新秀。昨日PLG選秀，上季總冠軍桃園璞園領航猿同樣在首輪就放棄選秀，是否代表目前台灣3大聯賽的球員市場逐漸飽和，恐怕也相當值得深思。

另外，包括HBL、UBA層級學生聯賽，該如何持續培養出足以讓職業球團看上視為可培養新血戰力好手，也將是重要課題，在包括旅外、華裔以及外籍生每年不斷投入職籃選秀情況下，在台灣本土學生聯賽發展的球員，也必須有更多危機意識以及競爭心態，才能在未來投入職業賽場時，有更多一較高下本錢。

▲PLG職籃副會長陳建州。（圖／記者周宸亘攝）