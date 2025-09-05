林昀儒斜槓當起料理總監　回憶奶奶打造「金孫四季豆」

▲桌球好手林昀儒跨界斜槓成為料理創意總監。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球名將「沈默殺手」林昀儒，近期與饗賓集團旗下的台菜品牌攜手合作，首次以「料理創意總監」身分參與菜色設計，將個人記憶中的家鄉味化為四道全新料理，並於今日記者會上分享創作背後的故事。他特別提到，「金孫四季豆」這道菜靈感來自於奶奶對他的關愛，將童年回憶與創意結合，傳遞對奶奶的思念。

林昀儒自去年起在社群平台開設「Mickey Lin」帳號，經常分享各地美食，顯示他對飲食的講究與熱情，也因此被粉絲暱稱為「米奇林」美食家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次他與台菜餐廳聯手推出四道蘊含情感的菜色，包括「冠軍！海鮮蒸蛋」、「蒜淘鮑魚雞湯」、「家香醬燒中卷」和「金孫四季豆」。

其中，「冠軍蒸蛋」的靈感來自2019年T2聯賽期間，林昀儒的母親在飯店親手為他準備的蒸蛋，陪伴他奪冠；「金孫四季豆」則是奶奶每年親自種植、烹調，後來再結合林昀儒偏愛的金沙口味創造而成。

林昀儒表示，「家中外婆和媽媽都來自澎湖，因此對新鮮海味情有獨鍾，他自己也很愛蒜頭。這次的四道料理融合了家人的手藝與個人喜好，呈現出他記憶中的味道。談到斜槓成為料理總監的感受。」

他也坦言，「很榮幸能參與，因為我本來就熱愛美食。雖然比賽時大多在飯店用餐，但只要有機會還是會上網找各國餐廳，什麼料理都想嘗試。」

合作夥伴對林昀儒的味覺相當肯定，直言他「話不多但味蕾超敏銳」。而被問到是否已經承襲奶奶和媽媽的廚藝時，林昀儒幽默地回應，「還在努力中！」

▲林昀儒懷念奶奶的手藝，打造「金孫四季豆」菜餚。（圖／記者湯興漢攝）