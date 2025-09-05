運動雲

>

林昀儒斜槓當起料理總監　回憶奶奶打造「金孫四季豆」

▲▼饗賓集團旗下台菜品牌「真珠 台灣佳味」與桌球好手林昀儒合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲桌球好手林昀儒跨界斜槓成為料理創意總監。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球名將「沈默殺手」林昀儒，近期與饗賓集團旗下的台菜品牌攜手合作，首次以「料理創意總監」身分參與菜色設計，將個人記憶中的家鄉味化為四道全新料理，並於今日記者會上分享創作背後的故事。他特別提到，「金孫四季豆」這道菜靈感來自於奶奶對他的關愛，將童年回憶與創意結合，傳遞對奶奶的思念。

林昀儒自去年起在社群平台開設「Mickey Lin」帳號，經常分享各地美食，顯示他對飲食的講究與熱情，也因此被粉絲暱稱為「米奇林」美食家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次他與台菜餐廳聯手推出四道蘊含情感的菜色，包括「冠軍！海鮮蒸蛋」、「蒜淘鮑魚雞湯」、「家香醬燒中卷」和「金孫四季豆」。

其中，「冠軍蒸蛋」的靈感來自2019年T2聯賽期間，林昀儒的母親在飯店親手為他準備的蒸蛋，陪伴他奪冠；「金孫四季豆」則是奶奶每年親自種植、烹調，後來再結合林昀儒偏愛的金沙口味創造而成。

林昀儒表示，「家中外婆和媽媽都來自澎湖，因此對新鮮海味情有獨鍾，他自己也很愛蒜頭。這次的四道料理融合了家人的手藝與個人喜好，呈現出他記憶中的味道。談到斜槓成為料理總監的感受。」

他也坦言，「很榮幸能參與，因為我本來就熱愛美食。雖然比賽時大多在飯店用餐，但只要有機會還是會上網找各國餐廳，什麼料理都想嘗試。」

合作夥伴對林昀儒的味覺相當肯定，直言他「話不多但味蕾超敏銳」。而被問到是否已經承襲奶奶和媽媽的廚藝時，林昀儒幽默地回應，「還在努力中！」

▲▼饗賓集團旗下台菜品牌「真珠 台灣佳味」與桌球好手林昀儒合作記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林昀儒懷念奶奶的手藝，打造「金孫四季豆」菜餚。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 林昀儒桌球小林同學沈默殺手金孫四季豆

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／後林書豪時代最狂補強！　「政大航空」林彥廷加盟國王

快訊／後林書豪時代最狂補強！　「政大航空」林彥廷加盟國王

倒了！WNBA女籃救世主克拉克　宣布賽季因傷提前報銷

倒了！WNBA女籃救世主克拉克　宣布賽季因傷提前報銷

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

登峰造極籃球邀請賽　東泰封王、北一女強勢二連霸

登峰造極籃球邀請賽　東泰封王、北一女強勢二連霸

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

熱門新聞

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史金恩茲超正女友來了！網紅背景曝光

2怪物、獨角獸夢幻對決　猛飆161公里

3超兇！　女籃漂亮寶貝霸王肘撂倒對手

4WB拳擊世錦賽　黃筱雯晉16強

5古林要復出了！陳睦衡奪赴日首勝

最新新聞

1字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！

2林昀儒喊話　下半年衝高世界排名

3道奇忘了享受比賽　羅哈斯有點羞愧

4統一獅主題日孫盛希9/14新莊獻唱！

5慕獅女孩人氣4星　彭彭、岱縈加盟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366